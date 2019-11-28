Боец Александр Емельяненко пригласил иркутского школьника, спасшего девочку от педофила, на свой бой

Иркутский школьник Слава Дорошенко, которого полицейские наградили за спасение 9-летней девочки от педофила, получил еще один подарок. О смелом поступке Славы узнал один из самых известных российских бойцов смешанных единоборств Александр Емельяненко, который пригласил 16-летнего сибирского парнишку на свой бой против Михаила Кокляева, который состоится 28 ноября в Москве. Об этом Емельяненко-младший рассказал на своей страничке в соцсети.

- Слава, ты настоящий герой, мы тебя все уважаем, - говорит в своем видеообращении Александр Емельяненко. – Дарим тебе поездку в Москву и билеты на наш бой. Приезжай, жду тебя!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/746411" frameborder="0"></iframe> Спас ребёнка от педофила.Подросток помог спасти малышку, похищенную педофилом. Не испугался, не прошёл мимо. Настоящий герой!

Звонок корреспондента «КП-Иркутск» застал мальчишку, когда он как раз собирал вещи на самолет. В Москву Слава полетит вместе с отцом спасенной девочки.

- Круто конечно, я еще ни разу не был в Москве, и на самолете впервые полечу, - говорит Слава. – Александра Емельяненко, конечно, знаю. Смотрел не только его прошлые бои, но и передачи, которые про него снимали. Спасибо за приглашение, говорят, бой против Михаила Кокляева ждет вся страна. Надеюсь, получится сделать селфи с бойцами. Если честно, пока даже не знаю программу пребывания в Москве. Сказали, что заселят в отель, сводят на бой, на съемки программы. Хотелось бы еще на Красную площадь попасть. Обратно в Иркутск возвращаюсь в выходные.

Слава с подарками от МВД. Фото: Наиля НАГИЕВА

Ну а мы еще раз кратко напомним историю спасения девочки. Именно Слава Дорошенко первым услышал крики школьница, когда вечером возвращался с баскетбольной тренировки. Когда парень увидел, что неизвестный мужчина силой затащил ребенка в машину, он тут же попросил помощи у водителя другой припаркованной машины Глеба Сизых. Вместе они попытались остановить преступника, но тот уехал. Тогда напарники сели в машину Глеба, и бросились в погоню. Тот, запаниковав, свернул в тупик, высадил пленницу, и вновь уехал. Слава и Глеб записали номер его авто и передали в полицию. Через 40 минут на преступнике захлопнулись наручники. Им оказался ранее судимый местный житель.

Глеб Сизых, с которым Слава спасал девочку.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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