«Стану полицейским!»: иркутский школьник отбил девочку от педофила и получил награду «Горячее сердце»

Иркутский школьник Слава Дорошенко, который в ноябре 2019 года прославился на всю страну после того, как спас 9-летнюю девочку от педофила, получил очередную награду. В коллекции этого худенького паренька, которому и 16 лет-то не дашь, уже есть благодарности от МВД и главы Следственного комитета России, а на этот раз Слава награжден знаком и дипломом Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце». Бесстрашного мальчишку отметили за неравнодушное отношение к людям, мужество, стойкость, героизм, проявленные при оказании помощи пострадавшим.

Виталий Барышников награждает Славу. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.

– Вячеслав одним из первых в Иркутске стал обладателем столь престижной награды, - рассказывает председатель комитета по социальной политике и культуре администрации города Виталий Барышников, которому и выпала честь награждать Славу. - Теперь его имя вписано в почетную книгу Фонда социально-культурных инициатив с международным участием «Горячее сердце». В ней описаны истории о подвигах юных ребят со всей страны. Теперь там есть страница и про нашего Славу.

Напомним, проявил себя как настоящий мужчина, а заодно, еще и как сыщик, Слава 23 ноября 2019-го. В тот вечер парень возвращался с тренировки по баскетболу. Недалеко от авиационного завода заметил, как мужчина силой затаскивает на заднее сиденье автомобиля девочку. Она пыталась сопротивляться – кричала и звала на помощь. Но как ребенку отбиться от здорового мужика? Не мог бы этого сделать и Слава, но он не растерялся. Подбежал к первой попавшейся машине и попросил помощи у водителя Глеба Сизых и вместе они бросились в погоню за преступником. Тот, запаниковав, заехал в тупик и высадил перепуганную школьницу. После этого Глеб и Слава передали марку машины и госномер полиции. Благодаря этому преступника, задержали через несколько часов. Им оказался местный житель, который уже дважды (!) сидел за изнасилования. В общей сложности он провел за решеткой 16 лет.

Знак Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце». Фото: пресс-служба администрации Иркутска.

Ну а Слава этим летом окончил 10 класс. Тренировок по баскетболу из-за самоизоляции у школьника пока нет, но спорт парень не забросил. Чтобы поддерживать форму, он каждый день тренируется с друзьями на турниках и брусьях во дворе. Кстати, мальчишка уже выбрал свою будущую профессию. Он решил воспользоваться предложением иркутских полицейских, которые еще зимой пригласили его после школы пойти служить к ним.

- Да, я четко решил, что хочу стать полицейским, а именно следователем, - рассказывает корреспонденту «КП» - «Иркутск» Слава Дорошенко. – В следующем году буду поступать в институт МВД. Уже узнал, какие предметы нужно сдавать на ЕГЭ. Буду усиленно готовиться.

В ноябре 2019 года полицейские наградили Славу прямо перед всем его классом

Кстати, после той истории Слава сдружился с семьей спасенной им девочки. Их родители часто созваниваются.

- Она уже отошла от пережитого шока, - продолжает Слава. – С ней все хорошо. С Глебом Сизых общаемся меньше. Пересекаемся в основном на судебных заседаниях по делу этого преступника. Надеюсь, его все-таки посадят в тюрьму (в марте 2020 педофила признали невменяемым, и теперь, вместо колонии, он может отправиться в психбольницу - прим. Ред.)

Народным героем Слава стал не только в родной школе и городе, но и во всей стране. Узнав о поступке школьника, знаменитый боец Александр Емельяненко даже пригласил мальчишку на свой бой против Михаила Кокляева. После победы Емельяненко-младшего, именно Славе тогда доверили вручение чемпионского пояса победителю.

- Мне еще какие-то известные блогеры планшет в подарок прислали, - говорит Слава. – Ну а в школе мой авторитет и, правда, немного поднялся. Подходят, здороваются даже незнакомые ребята из других классов.

СПРАВКА "КП"

Награду "Горяее сердце" вручают детям и молодежи в возрасте до 23 лет, проявившим неравнодушие и активную жизненную позицию, совершившим героические и мужественные поступки, бескорыстно пришедшим на помощь людям, а также преодолевшим трудные жизненные ситуации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Школьник из Иркутска, спасший девочку от педофила: «Даже мысли не было пройти мимо» (Подробности)

Сибиряк на машине преследовал и задержал маньяка, который похитил школьницу посреди улицы (Подробности)

Теперь ждут на службе в полиции: школьника, который спас девочку от педофила, наградили в Иркутске (Подробности)

Иркутский школьник, спасший девочку от педофила, получил медаль от главы СК России Александра Бастрыкина (Подробности)

Боец Александр Емельяненко пригласил иркутского школьника, спасшего девочку от педофила, на свой бой (Подробности)

Педофил, который похитил девочку в Иркутске, дважды сидел за изнасилование (Подробности)

Педофил, похитивший девочку в Иркутске, отправлен в психиатрическую больницу (Подробности)