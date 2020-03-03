2020-03-03T12:39:09+03:00
Происшествия

Педофил, похитивший девочку в Иркутске, отправлен в психиатрическую больницу

От преступника девочку спасли 16-летний школьник Слава Дорошенко и иркутянин Глеб Сизых [фото, видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Педофил, похитивший девочку в Иркутске, отправлен в психиатрическую больницу. Фото: "Инцидент Иркутск"Педофил, похитивший девочку в Иркутске, отправлен в психиатрическую больницу. Фото: "Инцидент Иркутск"
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Похоже, 48-летнему иркутскому педофилу, который 23 ноября прошлого года средь бела дня похитил 9-летнюю девочку, силой затолкав ее в салон своей машины, удастся избежать серьезного тюремного срока. Все дело в том, что стали известны результаты психолого-психиатрической экспертизы, по которой мужчина признан невменяемым.

- Когда он похищал ребенка, он не мог осознавать фактический характер, опасность своих действий и руководить ими, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - По психическому состоянию он представляет общественную опасность. В связи с этим, мужчина не подлежит привлечению к уголовной ответственности, нуждается в принудительном лечении в условиях стационара специализированного типа.

Слава Дорошенко. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Слава Дорошенко. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Напомним, это похищение удалось предотвратить благодаря 16-летнему школьнику Вячеславу Дорошенко. Все произошло когда Слава, возвращаясь с тренировки по баскетболу, заметил, как недалеко от авиационного завода, неизвестный мужчина, силой затаскивает на заднее сиденье автомобиля просящую о помощи школьницу. Паренек, не растерялся, подбежал к первой попавшейся машине, и попросил помощи у водителя Глеба Сизых. Вместе с ним, Слава бросился в погоню за преступником, и тот, запаниковав, заехал в тупик и высадил перепуганную девочку. После этого, Глеб и Слава передали марку машины и госномер полиции.

Преступника задержали по горячим следам. Им оказался местный житель, который уже дважды сидел за изнасилования. «Комсомолке» удалось выяснить, что в общей сложности он провел за решеткой 16 лет. А освободился он из мест лишения свободы в марте 2017 года. После задержания его отправили в следственный изолятор. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Похищение несовершеннолетнего». Сейчас мужчина уже проходит лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа.

Глеб Сизых. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Глеб Сизых.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Добавим, что спасители девочки Слава Дорошенко и Глеб Сизых получили награды от иркутского МВД. Кроме этого, знаменитый боец Александр Емельяненко, узнав о поступке школьника, пригласил его на свой бой против Михаила Кокляева. Ну а на прошлой неделе Слава вновь побывал в Москве, где глава СК России Александр Бастрыкин наградил парнишку медалью «Доблесть и отвага».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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