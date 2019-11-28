Педофил, который похитил девочку в Иркутске, дважды сидел за изнасилование

В Иркутске продолжают обсуждать громкое спасение 9-летней девочки из рук педофила. Напомним, 23 ноября, школьницу среди бела дня, в районе авиазавода в свою машину запихал неизвестный мужчина. Даже представить что бы могло произойти с ребенком, если бы ее крики не услышал 16-летний Слава Дорошенко, который возвращался с баскетбольной тренировки. Мальчишка, не растерялся, тут же попросил помощи у водителя другой припаркованной машины Глеба Сизых. Сначала они вместе попытались остановить преступника, но тот уехал. Тогда напарники сели в машину Глеба, и бросились в погоню. Похитивший девочку водитель, запаниковав, свернул в тупик, высадил пленницу, и вновь уехал. Слава и Глеб записали номер его авто и передали в полицию. Уже через 40 минут на преступнике захлопнулись наручники.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/746157" frameborder="0"></iframe> Преступника, который пытался похитить 9-летнюю девочку,задержали в Иркутске.Видео: СУ СК России по Иркутской области

То, что для перепуганной школьницы все могло закончиться трагично, стало понятно, когда вскрылось досье задержанного. Оказалось, что 48-летний иркутянин дважды был судим, и вышел из колонии совсем недавно – в 2017 году. Это подтвердила и бывшая сожительница, которая рассталась с ним за две недели до похищения иркутской девочки.

- Мы познакомились по переписке, когда он был за решеткой, - рассказала нам женщина. – Я приезжала к нему в колонию, чтобы понять, что он за человек. Мне он показался нормальным. Когда вышел, начали жить вместе, он подрабатывал, делая ремонты в квартирах. Я познакомила его со своими подругами, мы часто отдыхали в общих компаниях, в которых также были дети. Ничего подозрительного за ним никто не замечал. Я ему так доверяла, что недавно взяла на себя кредит, купила машину и записала ее на него. Кстати, в этот автомобиль он и пытался затащить девочку. Теперь на машину смотреть не могу, буду продавать.

Слава Дорошенко с грамотой от МВД.

С помощью источника, «Комсомолке» удалось подробнее изучить его криминальное прошлое. Итак, впервые мужчина оказался за решеткой еще в 30 лет, в далеком 2001 году. Тогда его приговорили к 7 годам за изнасилование женщины. Их он отбыл полностью. Но, пребывание в колонии, причем за не самую одобряющую среди заключенных статью, его, судя по всему, ни чему не научили. Так как, выйдя в 2008 году на свободу, через несколько месяцев он опять совершил такое же преступление. Изверг вновь надругался над женщиной. На этот раз его ждал более суровый приговор. Его отправили в колонию уже на 9 лет. Которые, он вновь спокойно отмотал от звонка до звонка. Еще и со своей будущей сожительницей познакомился, у которой жил после освобождения.

Правда, оказавшись на воле в 2017-м, его ждали некоторые ограничения. Так, в течение 6 лет, он обязан был находиться под административным надзором. Проще говоря, отмечаться раз в месяц в полиции, и впускать сыщиков в свое жилище для проверки, не выходить из квартиры по ночам, не посещать массовые скопления людей, и не выезжать за пределы города. Без нарушений этих пунктов не обошлось. За то, что он несколько раз не открыл дверь полицейским, оправдываясь, что якобы спал и не слышал, его обязали отмечаться два раза в месяц.

Сейчас преступник дожидается очередного суда в СИЗО. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Похищение несовершеннолетнего". В третий раз, оказаться в колонии, можчина, который и без того провел в местах не столь отдаленных 16 лет, может на срок от 5 до 12 лет.

Ну а иркутский школьник Слава Дорошенко тем временем вылетел в Москву. Получив вместе с Глебом Сизых грамоты и подарки от МВД, парнишку на свой бой против Михаила Кокляева, который ждет вся страна, пригласил легендарный Александр Емельяненко. Боец смешанных единоборств в своем видеообращении, назвал юного сибиряка героем, и сказал, что очень его уважает. Ну а сам Слава, в свою очередь мечтает сделать селфи с Александром и впервые в жизни увидеть Красную площадь.

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