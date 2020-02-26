2020-02-26T07:00:38+03:00
Общество

Иркутский школьник, спасший девочку от педофила, получил медаль от главы СК России Александра Бастрыкина

Вместе с Вячеславом Дорошенко также награжден Глеб Сизых, который помогал мальчику спасать ребенка [фото, видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Комментарии: comments2
Иркутский школьник, спасший девочку от педофила, получил медаль от главы СК России Александра Бастрыкина. Фото: личный архивИркутский школьник, спасший девочку от педофила, получил медаль от главы СК России Александра Бастрыкина. Фото: личный архив
Изменить размер текста:

Еще одну награду получил 16-летний школьник из Иркутска Вячеслав Дорошенко, который в ноябре прошлого года прославился на всю страну после того, как спас от рук педофила 9-летнюю девочку. На этот раз Славу пригласили в следственный комитет, где глава ведомства Александр Бастрыкин лично наградил парнишку медалью «Доблесть и отвага». Эту же медаль получил еще один иркутянин Глеб Сизых, который помогал Славе.

Глава СК России Александр Бастрыкин награждает Вячеслава Дорошенко. Фото: СУ СК России.

Глава СК России Александр Бастрыкин награждает Вячеслава Дорошенко. Фото: СУ СК России.

Напомним, «Комсомолка» подробно рассказывала о той истории. Все произошло когда Слава, возвращаясь с тренировки по баскетболу, заметил, как недалеко от авиационного завода, неизвестный мужчина, силой затаскивает на заднее сиденье автомобиля просящую о помощи школьницу. Паренек, не растерялся, подбежал к первой попавшейся машине, и попросил помощи у водителя Глеба Сизых. Вместе с ним, Слава бросился в погоню за преступником, и тот, запаниковав, заехал в тупик и высадил перепуганную девочку. После этого, Глеб и Слава передали марку машины и госномер полиции.

- Даже мысли не было пройти мимо, - рассказывал тогда Слава «КП-Иркутск».

Глеб Сизых Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Глеб СизыхФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Что касается преступника, то его задержали по горячим следам. Им оказался местный житель, который уже дважды сидел за изнасилования. «Комсомолке» удалось выяснить, что в общей сложности он провел за решеткой 16 лет. Сейчас он дожидается суда в следственном изоляторе.

Добавим, что Слава Дорошенко и Глеб Сизых ранее также получили награды от иркутского МВД. Кроме этого, знаменитый боец Александр Емельяненко, узнав о поступке школьника, пригласил его на свой бой против Михаила Кокляева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Теперь ждут на службе в полиции: школьника, который спас девочку от педофила, наградили в Иркутске (Подробности)

Преступника, который пытался похитить 9-летнюю девочку,задержали в Иркутске.Видео: СУ СК России по Иркутской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Потеет рядом с министром и без маски: В Сеть попало видео с совещания зараженного коронавирусом чиновника в Иране
Заместитель министра здравоохранения Ирадж Харирчи рассказывал о том, что страна победит коронавирус, но даже на высшем уровне есть проблемы с мерами профилактики COVID-19
Спецкор «КП» Дарья Асламова: Я спаслась от «чумы 2020 года» в Пекине - но попала под домашний арест в Москве
Наш журналист благополучно вернулась из охваченного коронавирусом Китая. Не подозревая, что дома ее серия репортажей из эпидемзоны получит внезапное продолжение
Новости 24
За право на "свободу" иркутянину пришлось продать квартиру
ТПП Восточной Сибири наградила победителей V регионального чемпионата «WorldSkills»
В Иркутской области более тысячи обманутых дольщиков
Смертельное ДТП в Усольском районе: два человека погибли в столкновении Ниссана и Мазды
На Байкале задержали браконьера с 76 хвостами омуля
Как выглядел Иркутск в 1919 году: документальная хроника
Гриппом и вирусными инфекциями в Иркутске больны 9000 человек
Ученые выяснят, почему у байкальской нерпы проблемы с сердцем
На Шпицбергене под лавину попала туристическая группа под руководством Даниила Тюрюмина
Забыл телефон на месте преступления и вернулся: сотрудники компьютерного клуба из Улан-Удэ сами задержали похитителя
Сергей Зверев получил премию "Человек года" по версии журнала Bloggmagazine
Многодетного отца из Бурятии осудили за то, что он избил друга из-за ревности
Топливного мошенника, обманувшего водителя в Тайшетском районе, заключили под стражу
Автоматы Калашникова пытались нелегально провезти в Иркутск из Китая
Стали известны даты запрета на торговлю алкоголем во время ЧМ по хоккею с мячом в Иркутске
Водителя, который сбил подростка на пешеходном переходе, разыскивают в Иркутске
Сергей Сокол: «Народные инициативы» помогут благоустроить памятные места к 75-летию Победы
Мошенники выманили у иркутянки 10 тысяч рублей с помощью автоответчика
Иркутянина, напавшего с пистолетом на офис микрозаймов, задержали в Чите
Внимание, дачники и садоводы: сегодня в "Комсомолке" ищите пакетик с семенами
Бухгалтер в Осинском районе добавила себе к своему доходу 120 тысяч рублей и получила срок
Реставрация станционного дома в музее «Тальцы» завершена
Первый матч в Центре по хоккею с мячом «Байкал пройдет 21 марта
Студенты из стройотрядов Иркутска первыми вышли на лед арены "Байкал"
В нескольких районах Иркутска 25 февраля отключат электричество
Вблизи туристических маршрутов на льду Байкала установили 12 туалетов