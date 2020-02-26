Иркутский школьник, спасший девочку от педофила, получил медаль от главы СК России Александра Бастрыкина

Еще одну награду получил 16-летний школьник из Иркутска Вячеслав Дорошенко, который в ноябре прошлого года прославился на всю страну после того, как спас от рук педофила 9-летнюю девочку. На этот раз Славу пригласили в следственный комитет, где глава ведомства Александр Бастрыкин лично наградил парнишку медалью «Доблесть и отвага». Эту же медаль получил еще один иркутянин Глеб Сизых, который помогал Славе.

Глава СК России Александр Бастрыкин награждает Вячеслава Дорошенко. Фото: СУ СК России.

Напомним, «Комсомолка» подробно рассказывала о той истории. Все произошло когда Слава, возвращаясь с тренировки по баскетболу, заметил, как недалеко от авиационного завода, неизвестный мужчина, силой затаскивает на заднее сиденье автомобиля просящую о помощи школьницу. Паренек, не растерялся, подбежал к первой попавшейся машине, и попросил помощи у водителя Глеба Сизых. Вместе с ним, Слава бросился в погоню за преступником, и тот, запаниковав, заехал в тупик и высадил перепуганную девочку. После этого, Глеб и Слава передали марку машины и госномер полиции.

- Даже мысли не было пройти мимо, - рассказывал тогда Слава «КП-Иркутск».

Что касается преступника, то его задержали по горячим следам. Им оказался местный житель, который уже дважды сидел за изнасилования. «Комсомолке» удалось выяснить, что в общей сложности он провел за решеткой 16 лет. Сейчас он дожидается суда в следственном изоляторе.

Добавим, что Слава Дорошенко и Глеб Сизых ранее также получили награды от иркутского МВД. Кроме этого, знаменитый боец Александр Емельяненко, узнав о поступке школьника, пригласил его на свой бой против Михаила Кокляева.

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