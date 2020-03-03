2020-03-03T12:48:51+03:00
Происшествия

Жители села встали на защиту школьника, застрелившего отца-тирана во время ссоры

В Забайкалье, где произошло убийство, создали петицию в защиту подростка
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Подросток застрелил отца-тирана во время ссорыПодросток застрелил отца-тирана во время ссорыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Жители одного из сел Забайкальского края вот уже вторые сутки обсуждают трагедию, которая 2 марта произошла в местной многодетной семье. 17-летний парень, который являлся младшим сыном из пяти детей, убил собственного отца во время ссоры. По версии следствия, подросток схватился за ружье, и два раза выстрелил отцу в грудь. От полученных травм мужчина скончался на месте.

«По предварительной информации, убийство совершено на почве неприязненных отношений между сыном и отцом». – прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю. «Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение смерти другому человеку».

Тем временем, в интернете уже появилась петиция в защиту подростка. Ее подписали более 600 человек. К слову, в ней описаны некоторые детали произошедшего. Так что же случилось между отцом и сыном в тот день? Как сказано в петиции, парень с отцом якобы поехали в лес на заготовку дров. Мужчина ехал на тракторе, а сын на его легковой машине. Во время поездки подросток наехал на камень и помял диск у колеса, после чего отец якобы избил сына. Далее сообщается, что вечером избиение повторилось. После этого, парень нашел на чердаке отцовское ружье и два раза выстрелил из него мужчине в грудь. От полученных травм тот скончался на месте.

Добавим, что в тексте петиции, также указано, что отец и ранее избивал своих детей. Так это или нет, сейчас выясняют следователи, которые разбираются во всех обстоятельствах трагедии и устанавливают очевидцев. По неподтвержденной информации, подросток задержан на 48 часов.

Часть текста из петиции.

Часть текста из петиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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