2020-07-28T12:36:01+03:00
Происшествия

«Я просто тупой»: подросток из Читы, извинился за то, что прикурил от свечи в храме

18-летнему блогеру грозит серьезный штраф или тюрьма [видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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«Я просто тупой»: подросток из Читы, извинился за то, что прикурил от свечи в храме. Фото: соцсети«Я просто тупой»: подросток из Читы, извинился за то, что прикурил от свечи в храме. Фото: соцсети
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В Чите нашли парня, который ради хайпа в интернете, записал для популярной соцсети ТикТок скандальный ролик. Напомним, он не нашел ничего лучше, как вместе с оператором зайти в кафедральный собор Казанской иконы Божьей матери, и пока никто не видит, прямо в помещении храма, прикурив сигарету от свечки, сделать несколько затяжек. Ролик горе-блогер, которым оказался 18-летний житель Читы, выложил в интернет. Хайп он все-таки поймал. Но не среди своих подписчиков, а среди полицейских и следователей, которые также посмотрели видео и начали проверку.

Впрочем, и другие пользователи соцсетей мягко говоря, также не оценили творчество курильщика. В комментариях к его ролику посыпались тонны гневных комментариев. Блогер, не выдержал и спустя сутки, записал еще одно видео. В нем, он снимая сам себя, не очень связно объяснил свой поступок.

Подросток в Чите прикурил от свечи в храме.

- Клянусь, этим видео в церкви я не хотел никого обидеть, - оправдывается парень. – Это все было не ради хайпа. Не было такой задумки, чтобы это все залетело. Просто сделал для себя, по своей глупости и тупости. Не знал, что за это есть какая-либо ответственность, статья. Стыдно мне. Всем, кто кидает мне угрозы и оскорбления, хочу сказать: «Извините меня!». Не хотел никого оскорблять. Похоже, я тупой просто. Сначала делаю, потом думаю.

Похоже, блогер за сутки уже успел изучить уголовный кодекс, потому как прекрасно осознает, что ему может грозить серьезное наказание.

- Сейчас меня могут ждать такие последствия, - резюмирует он. – Меня могут посадить, могут оштрафовать. Вы сами можете загуглить, и узнать, какой штраф мне грозит.

Чтобы узнать, что грозит неудавшемуся блогеру, мы обратились в следственный комитет Забайкалья, который сейчас занимается этим делом.

- Проверка проводится по статье «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих», - рассказывают «КП»-«Иркутск» в пресс-службе СУ СК России по Забайкалью. – Выясняем, есть ли состав преступления в действиях парня. Ему грозит штраф до 500 тысяч рублей. В худшем случае – лишение свободы на срок до трех лет. Вскоре он должен будет дать нам свои объяснения. Что касается меры пресечения, то по этой статье, арест не предусмотрен.

Отреагировала на скандал в главном православном храме Забайкалья и Епархия Забайкалья. Глава Забайкальской митрополии, митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий, рассказал, что больше всего, в этой ситуации ему жаль родителей автора ролика.

- Я им сочувствую, - говорит митрополит Димитрий. - Тревожит в этом случае не столько оскорбление чувств верующих, сколько родители, у которых растут такие дети, ведь они своими поступками сами себя наказывают. Глубоко жалею и самих подростков, и их родителей. Готов к личной встрече и искреннему разговору с ними. Нужно понять причины, по которым дети решились на такой поступок.

А вот какого наказания заслуживает блогер, по мнению архипастыря, должны решить правоохранительные органы. Кроме того, митрополит удивился, что ролик быстро распространили в соцсетях и СМИ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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