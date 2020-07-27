«Это будет преступление года»: подросток из Читы прикурил от свечи в храме ради хайпа

Скандалом закончилась видеозапись для популярной соцсети ТикТок в Чите. Местный подросток не нашел лучшего способа прославиться в интернете и решил снять ролик, как он прикуривает сигарету от свечки в помещении храма. Снимать этот необдуманный процесс он вместе с друзьями начал еще перед входом в кафедральный собор Казанской иконы Божьей матери. Для будущих зрителей, подростки сопровождали запись комментариями.

- Что вы планируете сделать? - спрашивает оператор у блогера перед входом в храм.

- Подкуриться от свечки, - отвечает тот.

- Это будет преступлением года, - резюмирует оператор, и парочка, перекрестившись, заходит в храм.

Подросток в Чите прикурил от свечи в храме.

Внутри, главный герой ролика подошел к иконе, выждал момент, когда поблизости не было прихожан, огляделся, и прикурив сигарету от горящей свечи, сделал несколько затяжек. На следующее утро блогер действительно проснулся знаменитым. Хайп он поймал не только среди пользователей соцсетей, но и среди полицейских, а также среди следователей. Они также посмотрели запись и теперь ищут автора.

- Начата проверка по статье «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю. - В ближайшее время следователи вместе с полицейскими установят автора видео, а также заснятого на нем подростка. Его предстоит опросить и узнать мотивы поступка. Также на него соберут характеристики.

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