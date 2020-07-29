2020-07-29T13:55:44+03:00
Происшествия

В Бурятии усилена группировка по поиску пропавшего самолета Ан-2

Обследованием территории занимаются самые опытные спасатели и десантники-парашютисты
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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В Бурятии усилена группировка, которая ищет пропавший самолет Ан-2В Бурятии усилена группировка, которая ищет пропавший самолет Ан-2Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Бурятии на 10 сутки усилили группировку по поиску пропавшего без вести самолета Ан-2, который исчез 19 июля. Напомним, в тот день «кукурузник», как называют Ан-2, пропал с радаров, вылетев из поселка Кырен. Два пилота, а также еще 4 летчика, находившиеся на борту на пассажирских креслах, должны были облететь Тункинский и Окинский районы, чтобы определить места для химической обработки от гусениц сибирского шелкопряда. В назначенное время экипаж на связь не вышел. О судьбе шести человек ничего неизвестно до сих пор.

- Обследовано уже более 16 тысяч кв. километров, - рассказал на брифинге 29 июля зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Петр Мордовской. – Мы приняли решение усилить группировку и в помощь 56 поисковикам, направили еще 36. Среди них шесть спасателей Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, 20 парашютистов-десантников Забайкальской базы авиационной охраны лесов – это опытные таежники, люди, которые умеют ходить в горной лесистой местности, а также 10 сотрудников МЧС с психологом.

Выдвигается на место поисков и команда военных Восточного военного округа с очень мощным беспилотным летательным аппаратом. Дальность его полета до 400 км, а время нахождения в небе –до 6 часов. Затрудняет поиски площадь, на которой самолет мог совершить посадку. Она огромная. Ведь Ан-2 должен был провести обработки территории в 100 километров.

- Мы пока не знаем точное направление самолета, - продолжает Петр Мордовской. - Оказалось, что самая ближайшая точка, где он должен был начать облет – 80 км, самая дальняя точка, куда должен был долететь Ан-2 – 180 км. Получается, 100 километров надо было обработать от сибирского шелкопряда.

А вот военных на поиски пропавшего Ан-2 отправлять пока не собираются. Дело в том, что посылать в глухую тайгу необученных людей опасно.

- Там очень сложный рельеф, - говорит Петр Мордовской. - Поэтому солдат туда отправить я не имею права. Иначе, потом мы будем искать еще и их. На поиски отправляем только самых опытных.

Напомним, 28 июля во время поисков «кукурузника», пропавшего 19 июля, нашли другой Ан-2, совершивший жесткую посадку 10 июня 2019 года. Год назад посадка произошла в 50 километрах от села Кырен Тункинского района. Тогда из двух пилотов, находящихся на борту, пострадал один, который получил перелом. Обломки самолета так и не убрали с места ЧП из-за сложного рельефа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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