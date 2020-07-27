Жена летчика пропавшего в Бурятии Ан-2: «Верю, что Виталий успешно посадил самолет»

Уже больше недели Зинаида Мациевская из Краснодара ни днем, ни ночью не выпускает телефон из рук, названивая в бурятское МЧС. Ее 46-летний муж Виталий Мациевский находился за штурвалом того самого самолета Ан-2, который 19 июля пропал без вести в Бурятии. Напомним, в тот день «кукурузник», как называют Ан-2, пропал с радаров, вылетев из поселка Кырен. Виталий, второй пилот, а также еще 4 летчика, находившиеся на борту на пассажирских креслах, должны были облететь Тункинский и Окинский районы, чтобы определить места для химической обработки от гусениц сибирского шелкопряда. В назначенное время экипаж на связь не вышел. О судьбе шести человек до сих пор ничего неизвестно.

- На Ан-2 муж работает примерно с 1998 года,- рассказывает корреспонденту "КП"-"Иркутск" Зинаида Мациевская. - Все эти годы обрабатывал химией поля, леса. Он каждое лето уезжает в командировки в разные регионы страны. Что касается Бурятии, то этот район муж отлично знает. Мы ведь сами родом оттуда, уехали в Краснодарский край 20 лет назад. А в месте, где они пропали, муж летал прошлым летом. В этот раз Виталий должен был показать маршрут коллегам. Бывают вихревые потоки, в них нельзя попадать, муж знал, как их обойти. Также они планировали изучить площадь обработки…

Ранее «Комсомолка» рассказывала, что 12 летчиков из Ачинска, где базируется авикомпания, которой принадлежит пропавший самолет, должны были обработать от опасного вредителя 30 тысяч гектаров кедрача в глухом Окинском районе Бурятии. Рядом – такая же глухая тайга Черемховского района Иркутской области. Там и образовался очаг вредителя, который двинул, сжирая орехи, дальше вдоль Саян, в сторону Тувы. Летчики планировали работать двумя командами, по 8 часов – одни с утра, другие – дотемна. На базе в Кырене, откуда ведется обработка тайги, они появились 18 июля.

- В этот день Виталий позвонил мне и сказал, что из-за плохой погоды, они, скорее всего, начнут работу только завтра, 19 июля, - продолжает Зинаида Мациевская. – После этого на связь муж уже не выходил. Два его телефона молчат, я звоню каждый час.

Что произошло с самолетом и живы ли летчики? На этот вопрос ответить пока не могут даже профессиональные спасатели. Уже 8 дней пропавший «кукурузник» ищут с воздуха. Труднодоступную горно-таежную местность Тункинского и Окинского районов общей площадью 12 тыс. квадратных километров обследуют вертолет Ми-8 и два других самолета Ан-2, Ан-26. Они уже совершили 38 вылетов. Пока все безрезультатно. К тому же, в обширной горной гряде Восточных Саян между Бурятией и Иркутской областью, поискам часто мешает плохая погода. Но, главное, что у спасателей нет информации, в каком направлении летел пропавший Ан-2.Именно из-за этого, МЧС не направляет наземную группировку. 27 июля стала известна еще одна подробность затянувшихся поисков.

- На пропавшем Ан-2 почему-то не сработал радиомаяк, который штатно срабатывает при любой аварии, - сообщил спасатель поисково-спасательной службы Бурятии Игорь Задевалов. – Например, в прошлом году, когда упал самолет той же самой компании, сработал радиомаяк. Благодаря этому экипаж нашли и эвакуировали за два часа. Как только появится информация о месте этих поисков, наша группа подготовленных десантников, готова спуститься на любую поверхность – лес, горы.

Тем временем, к поискам уже подключились родственники пропавших пилотов.

- Я согласна, что с воздуха в глухой тайге сложно вести поиски, - говорит Зинаида Мациевская. – Мы считаем, нужно искать с земли. Вместе с родными других пропавших летчиков собираем поисковую группу в Кырене. Наши родственники, которые живут в Бурятии, уже вышли в путь. Из Краснодара даже вылетел друг Виталия, с которым они работали вместе. Откликнулись добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт». Из Новосибирска приедут их сотрудники с беспилотником. В помощь даже взяли мужчину, который рассказал, что видел пролетавший Ан-2. Группа будет обходить все зимовья в районе поисков, может летчики после вынужденной посадки остановились в одном из них.

Через три дня после исчезновения Ан-2 следователями Восточно-Сибирское СУ на транспорте было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». На взлетно-посадочной полосе в Кырене, изъяли образцы топлива, которым был заправлен самолет перед вылетом.

- Я знаю, что с Виталием все хорошо, - заключает Зинаида. – Уверена, он смог посадить самолет. Да, возможно посадка была жесткой, и может муж даже пострадал. Но, надеюсь, они не находятся сейчас под открытым небом. Думаю, смогли найти зимовье, где охотники всегда оставляют продовольствие, и ждут помощи там.

Дома Виталия Мациевского помимо жены ждут трое детей.

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