2020-07-28T12:37:50+03:00
Происшествия

Во время поисков пропавшего Ан-2 в Бурятии нашли другой самолет

Поиски Ан-2, пропавшего 19 июля, продолжаются
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Пропавший в Бурятии самолет Ан-2 нашли в Иркутской областиПропавший в Бурятии самолет Ан-2 нашли в Иркутской областиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Бурятии во время поисков пропавшего без вести самолета Ан-2, который с двумя членами экипажа и четырьмя пассажирами на борту исчез 19 июля, нашли другой Ан-2, совершивший жесткую посадку 10 июня 2019 года. Год назад посадка произошла в 50 километрах от села Кырен Тункинского района. Тогда из двух пилотов, находящихся на борту, пострадал один, который получил перелом.

Добавим, что изначально в соцсетях появилась новость о том, что найден именно тот самолет, который пропал 19 июля 2020-го. Однако, эта информация не подтвердилась.

- Действительно, найден Ан-2, совершивший жесткую посадку в прошлом году, - сообщили "КП"-"Иркутск" в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии. – Скорее всего, его обломки просто не убрали с места ЧП. Что касается самолета, исчезнувшего в июле этого года, его поиски продолжаются.

Напомним, 19 июля «кукурузник», как называют Ан-2, пропал с радаров, вылетев из поселка Кырен. Летчики, находящиеся на борту, должны были облететь Тункинский и Окинский районы, чтобы определить места для химической обработки от гусениц сибирского шелкопряда. В назначенное время экипаж на связь не вышел. О судьбе шести человек до сих пор ничего неизвестно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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