Куда летел пропавший в Бурятии Ан-2 с 6 пилотами на борту

Маленький городок Ачинск в Красноярском крае замер в ожидании новостей из Бурятии. В горах Восточного Саяна идут поиски шести летчиков, которые прилетели оттуда в горный район республики, чтобы спасать тайгу от нашествия гусениц сибирского шелкопряда. Пока о судьбе пилотов ничего не известно.

- Мы молимся, чтобы ребята спаслись, ведь в горах Ан-2 и приземлиться негде, -переживает руководитель Центра защиты леса республики Бурятия Александр Середкин. – Надеемся на чудо!

Как стало известно "КП"-Иркутск, 12 летчиков на самолетах Ан-2 должны были обработать от опасного вредителя 30 тысяч гектаров кедрача в глухом Окинском районе Бурятии. Рядом – такая же глухая тайга Черемховского района Иркутской области. Там и образовался очаг вредителя, который двинул, сжирая орехи, дальше вдоль Саян, в сторону Тувы. В прошлом году летчики из Ачинска на своих «аннушках» уже летали над горами, «прошли» 16, 5 тысяч гектаров. Вроде места знакомые. Но с Саянами не пошутишь.

-Как обрабатывают тайгу? Распрыскивают биологический препарат, его берут на борт чуть меньше тонны, поднимаются на три тысячи метров, - продолжает Середкин. –Это очень рискованно и парни в прошлом году нашли вариант облета горной гряды.

Этим летом из Ачинска на обработку прилетели 4 самолета, 12 человек. Планировали работать двумя командами, по 8 часов – одни с утра, другие – пока не стемнеет. В поселке Кырен, в предгорьях Саян, где находится база, откуда ведется обработка тайги, они появились в субботу, 18 июля. Чтобы не терять время, уже утром следующего дня оснастили машины установками для опрыскивания. И вечером поднялись в воздух на одном самолете – для, как говорят в авиации, реконгсцировки. Планировали сделать облет территории, внести все данные в компьютер, в GPS – рельеф очень сложный. На борту были только опытные летчики, командиры всех четырех экипажей.

Что произошло в воздухе, и куда исчез самолет? Ответить на этот вопрос пока сложно. Сейчас в розыске исчезнувшего в тайге самолета участвуют три воздушных судна.

-Где точно искать Ан-2, точно сказать нельзя, поэтому поиски ведутся на обширной территории, - рассказал начальник координационного центра поиска и спасания Сибирского авиационного поисково-спасательного центра Виктор Дрегер. -Дело в том, что не было плана полета, который обязателен. В нем указывают, где будет летать судно, как долго, на какой высоте. Поэтому маршрут в реальности неизвестен.

На Ан-2 своих товарищей ищут коллеги. Надежда на то, что летчики обнаружатся где-то в тайге, есть. А нанести на карту план полета пилоты попросту не могли, потому что сами его не знали – отправились разрабатывать этот самый маршрут. Но где их искать, в принципе ясно. Это обширная горная гряда Восточных Саян между Бурятией и Иркутской областью.

- Пока поиски все еще не дали результатов, - рассказали «КП» в пресс-службе МЧС республики. – Они ведутся в двух районах Бурятии - Тункинском или Окинском - и в Черемховском районе Иркутской области.

В ведомстве также сообщили, что спасатели уже ждут сигнала на вылет и как только самолет будет обнаружен, отправятся с ближайшей точки. В Улан-Удэ готов к вылету Ми-8 Сибирского авиационно-спасательного центра с тремя спасателями и вертолетная группа Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. В Иркутске, откуда, скорее всего, долететь будет ближе - Ми-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России, 10 спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России, 5 спасателей Иркутской областной поисково-спасательной службы.

По факту авиационного инцидента следователи Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ уже начали доследственную проверку.

СПРАВКА «КП»

Чем опасен сибирский шелкопряд?

Очаг сибирского шелкопряда на кедраче в Окинском районе Бурятии был обнаружен в 2019 году. Тогда с одного дерева снимали до 1,5 тысяч гусениц. Это угрожало тайге. Вредителей уничтожали опрыскиванием лесов с самолета. В этом году работы должны были возобновиться 20 июля.