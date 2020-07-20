Пропавший Ан-2 вылетел из аэропорта в Бурятии без плана полетов

На территории Бурятии и Иркутской области продолжаются поиски Ан-2, на борту которого находились 6 человек - 2 члена экипажа и еще четыре летчика. По предварительным данным, борт планировал облет территории, на которой производится химическая обработка полей от тутового шелкопряда, а пассажиры - командиры других экипажей, которые также участвуют в этих работах. Сейчас в розыске исчезнувшего в тайге самолета участвуют три воздушных судна.

-Где точно искать Ан-2, который вылетел из поселка Кырен в Бурятии накануне, в 20.30 19 июля , точно сказать нельзя, поэтому поиски ведутся на обширной территории, - рассказал КП-Иркутск начальник координационного центра поиска и спасания Сибирского авиационного поисково-спасательного центра Виктор Дрегер. -Дело в том, что не было плана полета, который обязателен. В нем указывают, где будет летать судно, как долго, на какой высоте. Ничего этого не было, поэтому маршрут и цели вылета в реальности неизвестны. Пропавший борт разыскивают самолет Ан-26, вертолет Ми-8 и готовится к вылету Ан-2. Два борта из Иркутска, а Ан-2 из Кырена.

- По данным на 13 часов дня местного времени 20 июля поиски все еще не дали результатов, - рассказали «КП» в пресс-службе МЧС республики. – Поиски ведутся в двух районах Бурятии - Тункинском или Окинском - и в Черемховском районе Иркутской области.

В ведомстве также сообщили, что спасатели уже ждут сигнала на вылет и как только самолет будет обнаружен, отправятся с ближайшей точки. В Улан-Удэ готов к вылету Ми-8 Сибирского авиационно-спасательного центра с тремя спасателями и вертолетная группа Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. В Иркутске, откуда, скорее всего, долететь будет ближе - Ми-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России, 10 спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России, 5 спасателей Иркутской областной поисково-спасательной службы.

По факту авиационного инцидента следователи Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ уже начали доследственную проверку.