Самолет пропал по пути из Бурятии в Иркутскую область

Утром, 20 июля, продолжаются поиски самолета Ан-2, следовавшего из Бурятии в Иркутск. Он перестал выходить на связь накануне вечером в 20.21.

- Ан-2 совершил взлет с населенного пункта Кырен Республики Бурятия, точный маршрут следования не известен, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Бурятия. – Предположительно, это был полет по химической обработке полей, без одобренной заявки.

На поиски тут же вылетел самолет МЧС. После, около полуночи, на поиски также вылетел самолет Ан-26 из Иркутска. Сегодня, в половине шестого утра, к поискам приступил еще один самолет авиакомпании, которой принадлежит пропавший борт.

Так как вылет был несанкционированный, сказать точно сколько людей было на борту затруднительно. По предварительным данным, в рейс вышли два члена экипажа с 4 пассажирами.

- По данным на девять часов утра 20 июля поиски все еще не дали результатов, - рассказали «КП» в пресс-службе МЧС республики. – Поиски ведутся в двух районах Бурятии и в одном районе Иркутской области.

Предполагается, что пропавший Ан-2 может быть в Тункинском или Окинском районе Бурятии или же в Черемховском районе Иркутской области.

По факту авиационного инцидента следователи Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ уже начали доследственную проверку.

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