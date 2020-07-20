СК начал проверку из-за пропавшего в Бурятии самолета

20 Июль 2020 2020-07-20T05:30:23+03:00

Борт может находиться и в Иркутской области

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Следователи Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ начали доследственную проверку, связанную с авиационным инцидентом с самолетом Ан-2. Борт перестал выходить на связь накануне вечером. Его поиски велись всю ночь и продолжаются до сих пор.

«По предварительным данным, воздушным судном совершался облет территории Тункинского и Окинского районов Республики Бурятии с целью определения области химической обработки с воздуха лесов от тутового шелкопряда», - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

По данным спасателей МЧС, борт, на котором находилось шесть человек, может находиться и на территории Иркутской области. Ищут его в двух районах республики и в Приангарье.

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ИСТОЧНИК KP.RU