Хотите увидеть ее живой, платите деньги: в Иркутске похитили студентку и требовали за нее выкуп у родственников Фото: Лия МУРАДЬЯН

- Помоги убраться нам в квартире, мы тебе заплатим, - на такую уловку похитителей, искавших свою жертву в социальных сетях, попалась студентка в Иркутске.

Встретив девушку 14 декабря, молодые люди проследовали в квартиру, которую, кстати, злоумышленники арендовали заранее (план похищения был видимо проработан до мелочей). В помещении жертву преступления, угрожая ножом, связали, а после начались сообщения родственникам.

«Платите выкуп 300 000 рублей», - писали похитители.

Родственники студентки, судя по всему, позвонили в полицию. Квартиру, где удерживали в заточении сибирячку, установили быстро, но для девушки, это время, наверное, показалось вечностью. Страшно подумать, что она натерпелась за это время. Она провела в заложницах сутки.

- Сотрудники уголовного розыска освободили похищенную, а подозреваемых задержали, - рассказали КП-Иркутск в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Иркутской области. - Ими оказались двое безработных молодых людей 23 и 26 лет, ранее судимые за имущественные преступления.

При обыске у задержанных была найдена банковская карта студентки. Девушка вернулась домой к родным, а мужчинам предстоит ответить за свои «поступки».

- Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, в, г, з» ч.2 ст.126 УК РФ «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, с применением предмета, используемого в качестве оружия, из корыстных побуждений», - отмечают следователи.

Расследование продолжается, подозреваемых решением Свердловского суда Иркутска заключили под стражу.

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