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Туризм

Туристов просят быть осторожнее на Большой Байкальской тропе

Накануне Нового года на Байкал едут отдыхающие
Ольга ЛИПЧИНСКАЯОльга ЛИПЧИНСКАЯ
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Туристов просят быть осторожнее на Большой Байкальской тропе.

Туристов просят быть осторожнее на Большой Байкальской тропе.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

«Не уверен в своей подготовке - не ходи на тропу!», примерно так можно коротко сформулировать призыв, с которым обращаются к туристам, собирающимся в поход вдоль берега Байкала от Листвянки в Большие Коты. Путь популярный, и летом его может преодолеть любой желающий - 18 км по хорошей погоде многим по силам. А вот зимой рассматривать красоты замерзающего озера стоит с осторожностью. Из-за снежных заносов и наледи некоторые участки пути могут преодолеть только опытные спортсмены с хорошим снаряжением, а не все подряд.

- Традиционно для декабря на некоторых участках тропы гостям стоит проявить осторожность, - рассказывают в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». – Речь, например, о скальных прижимах на промежутке между падью Смородовой и падью Средней (отрезок тропы между поселками Листвянка и Большие Коты). Из-за снежных наносов и сильного ветра передвигаться по этому участку некомфортно даже подготовленным туристам с хорошей экипировкой. Непростая ситуация и между мысом Соболев и утесом Скрипер - там обледенела береговая полоса. И в первом, и во втором случае есть альтернативные пути, они далеко от берега. Их стоит выбирать для обхода.

С учетом всех обстоятельств, прежде чем отправиться в поход, оцените свои силы, выдержите ли вы его? Да, безопасность самой тропы регулярно проверяют. Но зима в Сибири сурова, а декабрь на Байкале - время ветров и волн. Новые и удобные пути для обхода опасных участков появятся в январе, когда лед на озере встанет и путешествие уже не будет таким сложным. Если есть возможность, лучше повременить.

Кстати, организаторы напоминают, что на всем протяжении маршрута есть зоны для пикника, где можно пообедать и отдохнуть.

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