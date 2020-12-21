«Байкал Бизнес Форум» в пятый раз прошел в Иркутске

Игорь Кобзев подчеркнул, что ББФ традиционно способствует диалогу бизнеса и власти.Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В Иркутске прошел V «Байкал Бизнес Форум». Его темой стала «Трансформация бизнеса в новой реальности!». Онлайн-формат мероприятия, реализованный на платформе Synergy.Online, позволил привлечь спикеров как федерального, так и мирового уровня, а также сделать площадку доступной для субъектов малого и среднего предпринимательства из отдаленных территорий Иркутской области. Общее число зарегистрированных участников достигло почти 5000 человек. Организаторами выступили министерства экономического развития России и региона, корпорация «Синергия», Фонд поддержки предпринимательства Иркутской области.

Возможности постковидного мира

Форум начался на площадке «Диалог между государством и бизнесом: вызовы и возможности постковидного мира». Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, открывая мероприятие, напомнил о том, как ситуация с распространением коронавирусной инфекции повлияла на предпринимательскую деятельность и как бизнес в этих условиях, несмотря на все трудности, поддерживал врачей, оказывал помощь больницам.

Глава региона также рассказал о мерах, которые принимаются в Приангарье для поддержки предпринимателей.

- Установлены налоговые льготы, предоставляется возможность льготного кредитования бизнеса, - отметил Игорь Кобзев. - С июля этого года по льготной ставке выдано 42 займа на сумму более 110 млн рублей. При поддержке регионального гарантийного фонда привлечено кредитных средств на сумму 37,6 млн рублей.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской области Андрей Лабыгин обратил внимание на то, что в этом году, несмотря на эпидемиологическую ситуацию и связанные с ней проблемы, количество сотрудников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, в стране не сократилось. Более того, у бизнесменов, которые используют в работе современные средства коммуникации и доставки товаров и услуг, дела пошли даже лучше, чем раньше. Еще одним положительным моментом уходящего года омбудсмен назвал «выход из тени» тех бизнесменов, которые претендовали на государственные меры поддержки.

Наталья Давыдова, руководитель фонда «Центр поддержки предпринимательства в Иркутской области», на открытии форума подчеркнула, что ББФ давно вышел за рамки региона и привлек внимание мировых экспертов.

Наталья Давыдова отметила, что форум давно вышел за рамки региона и привлек внимание мировых экспертов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- В этом году мы постарались сделать все необходимое, чтобы в сегодняшнее непростое время предприниматели поняли, что у них есть все возможности для развития бизнеса, а поддержка со стороны государства поможет им реализовать самые смелые решения, - сказала Наталья Давыдова.

На форуме было подписано соглашение между правительством Иркутской области и корпорацией «Синергия». В его рамках предполагается сотрудничество по направлениям развития экономического и кадрового потенциала Приангарья, реализации программ дополнительного образования государственных и муниципальных служащих, переквалификации и образования для лиц предпенсионного и пенсионного возраста. «Синергия» также будет оказывать консультации представителям малого и среднего бизнеса Иркутской области, проводить мастер-классы, связанные с вопросами поддержки и развития предпринимательства.

- Корпорация «Синергия» разработала платформу «Университет долголетия», с помощью которой люди в возрасте 50+ смогут получить дополнительное образование. Этот проект мы запускаем с нового года. Еще одно направление - это образование самозанятых. Также есть специальные обучающие программы, - сообщила вице-президент корпорации «Синергия» Ольга Грищенко.

Жизнь без границ

В рамках ББФ, в котором приняли участие учредитель группы компаний «Сфера Байкала», победитель Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» Анатолий Казакевич, директор Коммуникационной группы STRONG Дмитрий Сендеров, директор по внедрению цифровых решений «МегаФон Россия» Владимир Гваришвили, основатель брендов Natura Siberica, Organic Shop Андрей Трубников и другие, обсудили вопросы развития бизнеса и тренды индустрии 4.0 - от электронной коммерции и кибербезопасности до цифровой трансформации и диджитал-маркетинга.

Хедлайнерами «Байкал Бизнес Форума» стали шведский экономист, писатель и общественный спикер Кьелл Нордстрем, а также известный австралийский мотивационный оратор, меценат и писатель Ник Вуйчич, темой выступления которого стала «Жизнь без границ».

- 2020 год не похож ни на один другой, - отметил в своем выступлении Ник Вуйчич. - Многим очень непросто как в семейной жизни, так и в бизнесе. Будущее зависит от мудрости людей. Часто бывает, что мы проходим через кризисы и забываем о них. Мы не просто идем по жизни, а растем. После глобального кризиса 2008 года мы выросли. Каждое препятствие - это возможность. 2020 год - это еще одно окно кризиса. Возможно, какие-то отрасли после него не восстановятся. Но важно знать, как с этим справляться, потому что мы чувствуем, испытываем эмоции, мы - не роботы.

Мотиватор рекомендовал научиться принимать свои эмоции, вести дневник, быть благодарными за то, что есть, помогать тем, кто в этом нуждается.

На форуме также подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года».

- Каждый год организаторы ББФ стараются затронуть самые животрепещущие темы, приглашают очень серьезных спикеров. В этом году форум получился особенно масштабным, и внимание вопросам мотивации было уделено своевременно - в 2020-м это нам всем действительно необходимо. Сегодня важно не опускать руки, двигаться вперед, развиваться, - отметил директор Центра развития социального предпринима¬тельства Российского государственного социального университета Денис Богатов.

Форум был также интересен молодежи - школьникам и студентам. Одну из его секций посвятили темам цифрового мира: развитию бренда через платформу Tik-Tok, киберспорту, гейм-дизайну и виртуальной реальности.

- Интерес к форуму в этом году очень большой, потому что мы постарались по максимуму насытить его полезной информацией, подкрепленной экспертными мнениями, - подчеркнула Наталья Давыдова. - Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на открытии мероприятия подчеркнул значимую роль малого бизнеса в экономике региона. Наш Фонд продолжит развивать новые направления поддержки предпринимательства, рассказывать о том, как развивать бизнес в постковидное время.

В целом в рамках ББФ обсудили многие проблемные вопросы и передовые тренды ведения предпринимательской деятельности в новых условиях. Как подчеркнул губернатор Игорь Кобзев, «Байкал Бизнес Форум» традиционно способствует диалогу бизнеса и власти, знакомит предпринимательское сообщество с государственными мерами поддержки бизнеса.

В Иркутской области проект «Популяризация предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализует фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» при поддержке Министерства экономического развития Иркутской области и Минэкономразвития России.

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