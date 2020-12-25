- «Помогите, кто, чем может, у меня случилась трагедия, умер мой маленький сын, денег на похороны нет». Пост примерно с таким душераздирающим текстом написала в социальных сетях 35-летняя жительница Ангарска. Одной из первых это сообщение увидела знакомая молодой матери. Неравнодушная женщина сразу перевела деньги, однако вскоре от общих знакомых узнала, что никакой трагедии в семье убивающейся в горе ангарчанки нет, ребенок на самом деле жив и здоров. Узнав об этом диком обмане, женщина обратилась в полицию.- Оказалось, что мать 7-летнего мальчика состоит на профилактическом учете в отделении по делам несовершеннолетних за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию, - сообщили «КП»-«Иркутск» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Несколько месяцев ребенка забрали из семьи и поместили в центр помощи семье и детям.Что касается горе-матери, то ее уже задержали. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».- Деньги собирала для личных целей,- спокойно прокомментировала свой поступок женщина сыщикам.Теперь полицейские ищут других неравнодушных жителей Приангарья, которые откликнулись на этот лживый сбор помощи. Тех, кто перевел деньги женщине, просят обращаться в ближайший отдел МВД.