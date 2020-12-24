Утром 23 декабря 20-летняя жительница садоводства «Весна» под Улан-Удэ Татьяна встала пораньше - спешила в поликлинику на прием к стоматологу. Продя несколько десятков метров, она услышала громкий лай - а через секунду на нее уже летела свора собак. А дальше… Злобные голодные псы накинулись на девушку, повалили на снег и клыками впились в лицо, тело, руки и ноги.Отбиться от 8 – 10 псов у хрупкой сибирячки не было ни единого шанса. Они наверняка могли бы загрызть, если бы не соседка. Пенсионерка из дома напротив выскочила из ограды и начала палкой стучать по забору. Когда на улице стали появляться люди, агрессивные псы убежали. Очевидцы занесли пострадавшую домой и вызвали скорую. От жуткой боли девушка не могла даже говорить.- Раны у Тани страшные, - говорит \\"КП\\"-\\"Иркутск\\" тетя девушки Альбина. - Лица практически нет… Все тело искусано. Это просто трагедия. Девочка введена в искусственную кому. Дышит с помощью аппарата ИВЛ. Случаи, когда собаки кусали жителей садоводства, у нас были, но такой ужас впервые. Татьяна очень худенькая, а собаки, говорят, были крупные. Спасибо пенсионерке, которая вышла первой. Думаю, она спасла ей жизнь…Медики продолжают бороться за Таню.- Она лежит вся в трубочках, - продолжает Альбина. - Врачи боятся пока делать какие-либо прогнозы. Нам нужна поддержка. У мамы Тани сложное финансовое положение. После того как мы в соцсетях опубликовали данные карты, неравнодушные люди уже начали переводить деньги. Спасибо им. Но одними сборами не поможешь. Хотелось бы, чтобы откликнулись местные власти. Пока с нами никто не связывался. В Бурятии такие сложные пластические операции могут и не сделать. Чтобы восстановить лицо, скорее всего понадобится перевозка в Москву.Восстановление предстоит долгое. Потребуется не одна операция, привлечены будут челюстно-лицевые хирурги, офтальмологи и лор-врачи.Ну а что же со злобной сворой? Оказалось, что это было не единственное нападение в это утро. Истерзав девушку, буквально через несколько минут стая налетела на 9-летнего мальчика. К счастью, ему досталось меньше. Взрослые спугнули животных, и мальчишка убежал. Жизни ребенка ничего не угрожает, поэтому школьника отправили на амбулаторное лечение.Одну из собак поймали в тот же день. Отбившись от стаи, она пыталась искусать и полицейского, который приехал на место ЧП. Тому пришлось выстрелить в пса. На следующий день поймали остальных. Сейчас специалисты разбираются, почему собаки бросаются на горожан и не больны ли они бешенством. Затем их, скорее всего, усыпят.К выяснению причин этого страшного нападения уже подключились следователи.- Проводится проверка, - сообщили в СУ СК России по Бурятии. - По словам очевидцев, на собаках, нападавших на людей, не было ошейников и чипов. Сейчас анализируются сведения о том, как выполняются контракты по регулированию численности бездомных животных, а также исполнение заявок по отлову бродячих собак в микрорайоне, где произошло нападение.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСтая бродячих собак растерзала 20-летнюю девушку в Бурятии (Подробности)Бродячие собаки напали на 8-летнюю школьницу в Улан-Удэ (Подробности)КОНКРЕТНОКак помочь покусанной девушкеРеквизиты карт брата и матери пострадавшей смотрите по ссылке здесь