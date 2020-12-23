Свора бродячих собак напала на девушку в садоводстве «Весна» под Улан-Удэ утром 23 декабря. Злобные голодные псы, с лаем и рычанием, повалили девушку на снег и начали ее рвать. Отбиться от собак у 20-летней сибирячки нее не было не единого шанса. Неизвестно, сколько бы псы продолжали грызть несчастную, если бы их не спугнули местные жители, которые услышали крики из своих дворов. Именно они и вызвали пострадавшей, на которой уже не было живого места, скорую помощь.- С многочисленными ранами девушку доставили в республиканскую больницу им. Н. А. Семашко, - рассказали корреспонденту «КП»-«Иркутск» в пресс-службе минздрава Бурятии. – Сейчас она находится в крайне тяжелом состоянии. За ее жизнь борются медики.Впереди у нее десятки операций, которые проведут челюстно-лицевые хирурги, офтальмологи и лор-врачи. Но сейчас главное - спасти жизнь....Оказалось, что это было не единственное нападение своры в это утро. Истерзав девушку, буквально через несколько минут они налетели на 9-летнего мальчика. К счастью, ему досталось меньше. Взрослые спугнули животных и мальчишка убежал. По словам врачей-травматолога, повреждений, угрожающих его жизни, у ребенка нет. Поэтому школьника отправили на амбулаторное лечение.Агрессивную свору, нападающую на людей, сейчас ищут. Одну из них уже поймали. Отбившись от стаи, она пыталась искусать и полицейского, который приехал на место ЧП. Тому пришлось выстрелить в пса. Животное увезли подоспевшие ветеринары, которые должны понять, почему собаки бросаются на горожан и не больны ли они бешенством. Напомним, вблизи Улан-Удэ были зафиксированы случаи появления больных лисиц.К выяснению причин этого страшного нападения уже подключились следователи.- Проводится проверка, - сообщили в СУ СК России по Бурятии. - По словам очевидцев на собаках, нападавших на людей, не было ошейников и чипов. Сейчас анализируются сведения об исполнении муниципальных контрактов в сфере регулирования численности бездомных животных и исполнение заявок по отлову бродячих собак в микрорайоне, где произошло нападение.