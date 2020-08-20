Школьнице, которой бродячая собака разорвала лицо, собрали 50 тысяч рублей на лечение. Фото: предоставлено Юлией Каблуковой

Раны на лице 13-летней Леси Каблуковой из поселка Октябрьский Чунского района постепенно начинают затягиваться. Напомним, в конце июля «Комсомолка» рассказывала историю школьницы, на которую прямо в центре поселка напала бродячая собака. Разъяренная дворняга впилась клыками в лицо девочки, разорвав ей щеки и сломав нос. Леся испытала страшную боль, как во время укуса, так и во время наложения 13 швов. Врачи сразу сказали матери семиклассницы - потребуется серьезная пластическая операция. Но только когда раны заживут.

Девочке наложили 13 швово. Фото: предоставлено Юлией Каблуковой

После публикаций в СМИ, на маму Леси Юлию вышел врач Иркутской детской областной больницы и предложил привезти дочку на обследование. Сказал, что девочку посмотрят лучшие пластические хирурги. Юлия, которая только нашла новую работу, переживала, что не сможет свозить Лесю, но проблема быстро решилась.

- Мои знакомые журналисты организовали сбор денег на своих страницах в соцсетях, – рассказала корреспонденту «КП»-«Иркутск» Юлия Каблукова. – За несколько дней мне собрали 53 тысячи рублей. Этого хватит, чтобы купить билеты на поезд, привезти дочку в Иркутск. Еще и на мелкие расходы останется. Мы с Лесей, как и положено, сдали анализ на коронавирус. Как придут результаты, сразу выезжаем.

Раны Олеси начинают заживать. Фото: предоставлено Юлией Каблуковой

А о полном выздоровлении Леси, конечно, пока говорить рано. Отек верхней губы почти спал. Из-за того, что в первые дни, раны гноились, школьница каждый день ходила на перевязки. Сейчас с этим порядок, но боли еще остались.

- Настроение у дочки уже получше, - продолжает Юлия. – Уже вернулась к своему любимому хобби – читает книги. Слушает музыку. На улицу даже выходить стала. Правда, не одна. За ней заходят одноклассники. Они вместе гуляют и потом провожают до дома. У них вообще класс дружный. В первые дни приносили ей соки, шоколадки…

Что касается той самой бродячей собаки, то ее мать девочки поймала сама в тот же день и заперла в клетке. На днях пришли анализы на бешенство. Дворняга здорова. Пса увезли в питомник в Братск. Но, по словам Юлии, на улицах поселка продолжают бегать другие собаки.

Та самая собака, которая покусала девочку. Юлия поймала ее сама. Фото: предоставлено Юлией Каблуковой

- Носятся целыми сворами, - говорит Юлия. – Кстати, никто из администрации Октябрьского на меня так и не вышел и не принес извинений. Не спросили даже как здоровье у дочери. Поддержала только мэрия Чунского района. Глава лично перевел мне на карту 3 тысячи рублей. Еще одну тысячу прислал местный прокурор. Я благодарна за всю помощь, сейчас каждая копейка на счету. Я два дня назад только на новую работу вышла.

Сейчас для Юлии главное вылечить дочь. Когда же врачи установят точный характер всех травм и получат результаты экспертиз, сибирячка намерена подавать в суд на бездействие чиновников.

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