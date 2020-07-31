13 швов и сломанный нос: бродячая собака разорвала лицо школьнице

На лице 13-летней Леси Каблуковой из поселка Октябрьский Чунского района сейчас в прямом смысле нет живого места. Прямо перед входом в почтовое отделение, которое, к слову, находится в здании местной администрации, на девочку набросилась разъяренная бродячая собака. Рыжая дворняга впилась клыками в лицо школьницы. Крики ребенка слышали на соседних улицах поселка.

Олеся круглая отличница. Фото: предоставлено Юлией Каблуковой

Сквозная рана и перелом носа

- В тот день мы с дочкой шли как раз из этого почтового отделения, - рассказывает корреспонденту «КП» - «Иркутск» мама Олеси Юлия Каблукова. – Я устраиваюсь туда на работу, прохожу стажировку. Пришли домой и я поняла, что оставила на почте телефон. Решила, ну пусть лежит до утра, но Леся сказала: «Давай я быстро сгоняю на велосипеде и заберу».

Леся поехала в отделение, а Юлия стала готовить ужин. Не прошло и 20 минут, как женщина услышала громкий стук в дверь. На пороге стояла запыхавшаяся сотрудница почты и кричала: «Юля, срочно побежали, твою дочку собака искусала!»

То, что произошло на пороге отделения, Юлия знает со слов дочери. Леся забрала телефон, вышла на крыльцо, наклонилась, чтобы взять велосипед и спустить его вниз. В этот момент из ниоткуда появился рыжий бродячий пес. Он, словно гепард, заскочил на ступеньки и накинулся на девочку. У школьницы не было ни единого шанса даже попытаться спастись. Пес мертвой хваткой вцепился зубами в лицо Леси, разорвал ей щеки и пазуху носа…

Показать раны открытыми мы не можем по этическим соображениям. Фото: предоставлено Юлией Каблуковой

- Клык прошел через неба носа в рот, получилась сквозная рана, - продолжает Юлия. – Помимо этого у ребенка перелом носа. Каким образом дочка отбилась от пса, она не помнит. Скорее всего, отмахнулась руками. Работница почты этого не видела. Услышав крики Леси и рык собаки, она выбежала на крыльцо, но дворняги уже не было. Когда она увидела окровавленное лицо Леси, чуть не упала в обморок.

Что говорить, если даже врачи в местной больнице, куда истекающую кровью девочку доставили через несколько минут, признались Юлии, что впервые увидели такие страшные раны от укуса собаки. Даже страшно представить, что испытывала сама Леся, которая стойко переносила страшную боль.

Олесе наложили 13 швов. Чтобы не осталось шрамов нужна хорошая пластическая операция.Фото: предоставлено Юлией Каблуковой

Потребуется пластика

- Она держалась, словно оловянный солдатик, - говорит Юлия. – Даже не плакала. Наверное, была в болевом шоке. Самое страшное началось в больнице. Лесе за 2,5 часа наложили 13 швов. На верхней губе огромный отек, который переходит на глаз. Когда на следующий день Лесе обрабатывали раны, у меня сердце разрывалось от ее криков от боли. Но хочу сказать спасибо нашему врачу Андрею Шмелеву. Он оперативно все диагностировал и очень аккуратно провел операцию. Он на связи с нами 24 часа.

А операция Олесе Каблуковой предстоит, судя по всему, еще не одна. Уже ясно, что девочке потребуется хорошая пластика, чтобы на лице не осталось шрамов. Как оказалось, это еще не самое страшное. По словам врачей, Леся вообще родилась в рубашке. Ведь пес чудом не прокусил лицевой нерв. В этом случае, лицо могло перекосить, и школьница навсегда бы осталась инвалидом. Так как этого не произошло, у Олеси есть шанс, что от шрамов не останется и следа.

- Пластическую операцию можно будет делать только через три месяца, пока все не заживет, - говорит Юлия. – Сейчас Леся очень переживает, ведь через месяц в школу. А она у меня круглая отличница, участвует в Олимпиадах, занимается танцами. А еще мы отправляли ее фото на кастинг для съемок в рекламе. Вместо всего этого ей первое время надо будет ходить в маске.

Теперь Олеся может питаться только через трубочку. Фото: предоставлено Юлией Каблуковой

Ну а что же собака? Ее, признается Юлия, она в тот же вечер отловила сама вместе со своей старшей дочерью. Они заманили ее печеньем и закрыли в вольере. Вскоре пса должны забрать специалисты, чтобы взять у нее анализы и проверить на бешенство. Женщина уже написала заявление в прокуратуру и обратилась в местную администрацию.

- У нас в поселке вообще страшно ходить, помимо этого рыжего пса, бегают десятки других бродячих стай, - говорит Юлия. – Я пойду до конца. Хочу, чтобы виновный в том, что нет отлова, был наказан. Хочу знать, из-за кого моя дочь теперь так страдает.

Та самая собака, которая покусала девочку. Юлия поймала ее сама. Фото: предоставлено Юлией Каблуковой

КОММЕНТАРИЙ ВЛАСТЕЙ

Игорь БАЙКОВ, глава администрации поселка Октябрьский

"Животных побросали после наводнения"

- Проблема с бродячими собаками в нашем поселке действительно есть. Дело в том, что после прошлогоднего наводнения, у нас под идет под снос 400 домов в частном секторе. Люди уже переезжают. Понятно, что почти в каждом дворе держали собаку. Добросовестные жители забрали животных с собой или сдали в приют. Но есть и такие, кто просто побросал псов. Вот они и бегают по улицам. Что касается отлова, то на этот год мы заложили на эти нужды 50 тысяч рублей. Но ни одна служба до Октябрьского так и не доехала. Мы три раза объявляли тендер. Подрядчика не нашли. Никто не согласился. Ведь раньше на отлов одной собаки выделялось 2,5 тысяч рублей. Но в силу вступил закон, по которому на одного пса теперь выходит около 7 тысяч. За эти деньги можно отловить 5-7 собак. За такое количество ехать к нам из Тайшета, Братска, Иркутска и других городов никто не соглашается. 50 тысяч так и лежат нетронутыми. За помощью мы уже обратились в администрацию района, чтобы помогли провести отлов в ближайшее время. Подробности с нападением на девочку мне рассказала заместитель, которая встречалась с матерью ребенка. Я в это время был в командировке в Иркутске. Думаю, мы еще раз свяжемся с ней и предложим помощь.

Фото: предоставлено Юлией Каблуковой

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