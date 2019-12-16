2019-12-16T13:02:32+03:00
Происшествия

Таскали в зубах по улице: бродячие собаки разорвали новорожденного ребенка в Бурятии

Скорее всего, малыша бросила во дворе дома собственная мать
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Таскали в зубах по улице: бродячие собаки разорвали новорожденного ребенка в БурятииТаскали в зубах по улице: бродячие собаки разорвали новорожденного ребенка в БурятииФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Возню двух бродячих собак, прямо во дворе заметили ранним утром, 16 декабря жители одной из пятиэтажек Гусиноозерска. Сначала им показалось, что псы, держат в пасти, и не могут поделить брошенную детскую куклу. Но, приглядевшись, ужаснулись. В зубах у собак было тело совсем крохотного новорожденного малыша. Жильцы сразу отогнали стаю, и позвонили в полицию. Правда, спасти ребенка не удалось, к этому моменту он уже был мертв.

Как мальчик, которому от роду было всего несколько часов, оказался на улице, пока неизвестно. Вполне возможно, что его сразу после родов, прямо на свалке во дворе бросила собственная мать. Сейчас женщину разыскивают. Следователи опрашивают местных жителей. Не исключено, что мать, которая, вероятно, рожала прямо в квартире, живет в этом же районе. Кстати погиб младенец от многочисленных укусов собак, или уже родился мертвым, также пока непонятно.

- Точную причину смерти определит судебно-медицинская экспертиза, - сообщили «КП-Иркутск» в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Подробности выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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