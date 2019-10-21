«Спасая пенсионерку, били собаку кирпичом по голове»: разъяренного алабая от иркутянки оттащили соседи

- «Помогите, спасите меня!». Я сидел в зале, отдыхал, а жена готовила на кухне, когда услышала страшные вопли с улицы, - пересказывает о том, что произошло в их дворе по адресу: ул. Воровского, 6 в Иркутске, днем 19 октября 41-летний Алексей Устюжанин. - Она выглянула в окно и увидела, как огромный пес раздирает женщину! «Леша, там собака женщину рвет!» - закричала мне супруга. Я мигом обулся и помчался туда.

Сцена, что предстала перед глазами, из памяти Алексея не скоро сотрется. 60-килограммовый алабай, повалив пенсионерку на землю, вцепился ей в руку и рвал, словно тряпку… Вся морда в крови, на асфальте тоже лужа крови. Отбиться от взбешенной собаки женщина, у которой в руках был только пакет с мусором, не могла…

- Я подлетел к псу, а с другой стороны как раз подбежал еще один наш сосед, - продолжает Алексей. - Так вот, он схватил алабая сзади и ловко оттащил от бабули. Взбесившаяся собака извернулась и мужчину тоже - хвать за руку! Повезло, что не прокусила в кровь: кожаная куртка помешала. Что делать?! Я схватил кирпич - первое, что попалось под руку, - и давай со всей силы бить пса по голове... Он такой агрессивный был, что по-другому не усмирить! Да еще и огромный.

- Три раза алабай цапнул меня за руку, повезло, что не сильно, - рассказывает 37-летний автомеханик Турал Нарима, который и спас пенсионерку. – Пес и меня пытался повалить, но я крепко схватил его за шею и душил.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/739127" frameborder="0"></iframe> Алабая, растерзавшего пенсионерку в Иркутске, пришлось застрелить полицейским.Видео: ГУ МВД по Иркутской области.

Алексей Устюжанин говорит, что в тот момент за себя не боялся. Да и может ли собака, пусть даже огромная и агрессивная, напугать бывшего контрактника, а ныне сотрудника охранного агентства. Вместе смельчаки держали рычащего, мечущегося алабая. Буквально за пару минут вокруг собралась толпа. Соседи вызвали истекающей кровью пенсионерке скорую помощь, а один мальчишка бросился к патрульным полицейским - по счастливой случайности они как раз проезжали мимо по улице Воровского.

- Мы с напарником Анатолием Деменковым забежали во двор, увидели там алабая и двух мужчин, - рассказывает старший сержант полиции Андрей Боноев. - Они крикнули, что собака агрессивная и только что покусала женщину. Я решил: применяем табельное оружие. Иначе животное снова напало бы на людей.

Алабая застрелили. А плачущую пенсионерку передали в руки медиков. В минздраве Иркутской области успокоили - жить будет. Правда, пока она лежит в больнице - у нее травмированы руки.

- Одна кисть очень сильно разорвана, но пальцы шевелятся - и это обнадеживает, - говорит Алексей Устюжанин. - Я, кстати, эту пенсионерку знаю много лет, они с мужем живут по соседству, у них двое взрослых детей. Хорошая, добрая женщина. С детьми любит общаться, бездомных кошечек и собак всегда жалеет, подкармливает. Чей алабай? Мы не знаем. Собаку видели впервые, скорее всего, не из нашего двора. Откуда взялся - неизвестно. Такой чистенький, ухоженный пес, совсем не похож на бродячего! Ощущение, что он просто сбежал от хозяев. Наверное, его кто-то взял для охраны, да не уследил.

Алабая, напавшего на пенсионерку, пришлось застрелить. Фото: предоставлено Алексеем Фроловым.

В тот роковой день пенсионерка вышла из дома, чтобы выбросить мусор. Шла, покачивала в руке пакет. А собака неожиданно вылетела на нее из-за припаркованной иномарки. Кто знает, возможно, ее привлек запах объедков?

- Алабай - не из тех собак, что будут просто слоняться по улицам в поисках пищи, - поясняет замначальника Иркутской городской ветеринарной станции Александр Тисенко. - Не исключено, что пес, нападая на женщину, хотел добыть еду. А может, он испугался. Это сторожевая порода, на своей территории они всегда чувствуют себя уверенно. Но если вдруг оказываются на улице, то им крайне некомфортно. Если вы попытаетесь погладить или покормить бродячего алабая, он запросто воспримет малейшее движение как угрозу и начнет защищаться.

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Кто занимается отловом бездомных псов

Проблема с бездомными собаками в Иркутске существует давно. В соцсетях каждый день появляются новые жалобы от горожан. То свора псов бегает возле школы, то очередной алабай разгуливает возле домов. Бездомных собак регулярно отлавливают специалисты: в этом году уже забрали с улиц 825 псов, до конца года поймают еще 613. Если замечаете бродячих животных, обращайтесь в городскую администрацию.

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