"В мясо изорвал руки": бродячий алабай растерзал женщину и напал на ее спасителей в Иркутске

- Помогите, помогите! - истошные женские крики днем 19 октября перепугали всех жителей дома № 6 по улице Воровского в Иркутске. Соседи высыпали во двор, и увидели жуткую картину: огромный белый алабай едва ли не рвал на куски женщину.

- Собака пряталась за машиной "Тойота Прадо", женщина проходила мимо и даже ее не видела, пока она на нее не кинулась, - рассказывает "Комсомолке" очевидец Алексей Фролов. - Я услышал крики из квартиры и через минуты две уже был во дворе. Двое мужчин оттащили собаку, один держал ее сзади двумя руками за горло, второй бил кирпичом по голове. Но собака ударов даже не замечала! Того, кто ее держал, она тоже укусила за плечо.

Соседи в это время уже вызывали скорую помощь и полицию.

- Тут подъехали сотрудники полиции, собаку застрелили с одного выстрела, а пострадавшей (ей на вид 50-60 лет) уже оказывали помощь, - говорит Алексей. - Руки у женщины в мясо изорваны, это точно. Ее повезли в медучреждение. Весь этот ужас занял 5-7 минут, а нам показалось, что целый час...

Жители дома говорят, что эту собаку видели в своем дворе впервые. Откуда алабай мог прийти - неизвестно. Об этой жуткой истории иркутяне уже заговорили в соцсетях. В комментариях к посту в группе "Инцидент Иркутск" разгорелось бурное обсуждение.

- Зачем заводить собак, а потом выкидывать? - негодует большинство.

- А может, пес просто сбежал? - предполагают другие.

Подробности этой страшной истории станут известны позже.