«Найти хозяина и судить»: история о нападении бродячего алабая на иркутянку всколыхнула Интернет

Своры собак все чаще кошмарят иркутян. Сборища псов возникают то тут, то там. Особо взволнованы родители школьников и детсадовцев, где замечены «коллективы» четвероногих собратьев. Однако, всего лишь одного пса достаточно чтобы нанести человеку значительные травмы или даже лишить жизни. История, случившаяся в Иркутске 19 октября, тому подтверждение. Алабай накинулся на женщину, выскочив из-за машины, впился ей в руки. Покусал и мужчин, пришедших на помощь. В итоге так взбесился, что прибывшим на вызов полицейским пришлось пристрелить пса. Конечно, это случай всколыхнул Интернет. Некоторые читатели хвалят правоохранителей. Другие думают, что можно обойтись и менее радикальными действиями. Советуют перенимать европейский опыт:

- Самое главное животное чипируют и поэтому нерадивый хозяин не может просто выбросить собаку на улицу, - пишет Елена. - Собаку отловят поместят в приют, где будет очень хороший уход, а за содержание и медицину в приюте будет платить хозяин, до тех пор пока новый хозяин не найдется.

Снова, как уже много раз обсуждалось в Сети, напоминают о том, что бойцовских собак нужно приравнять к оружию и заниматься их разведением могут только специализированные питомники. И купить такого щенка не должен любой желающий, а только после прохождения «специальных курсов по воспитанию таких собак», уверены читатели «КП». Позиция «мы в ответе за тех, кого приручили» всегда находит своих приверженцев:

- Виноваты сами люди-хозяева, заводят собак, а когда надоедают выкидывают,алабай видимо понял и обозлился,ему без разницы уже на кого нападать, главное, что это человек, - пишет Эмилия.

Обсуждают и в соцсетях

Пользователи соцсетей также негодуют, выражают свое мнение в группе «Комсомолки»: «Для кого изобрели намордники?!». Призывают не оставлять этот случай безнаказанным. Стоит напомнить, что пес был либо на свободном выгуле, либо брошенным или сбежавшим от владельца. А так как собака породистая, вряд ли, она была ничейной, уверены интерне-пользователи.

- Хозяев надо найти и наказать, - считает иркутянин Иван. И это заявления поддерживает большинство.

- Он(а) не укусит- любимая фраза хозяев больших собак! - возмущается Анна. - Это она вас не укусит, потому что вы - хозяин, а другие люди представляют для нее опасность! Для алабаев вообще только один хозяин существует, других они и слушать не будут!

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