2019-10-20T11:17:11+03:00
Общество

«Нашел своего человека»: пес, спасенный волонтерами на льду Иркутского водохранилища с гнойными ранами, обрел дом

У Чегара с хозяйкой уже есть свои любимые игры и в еде пес стал гораздо разборчивее
Мария КНЯЗЕВА
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Иркутскому псу Чегару повезло: он нашел своего человека. Фото хозяйки Елены.Иркутскому псу Чегару повезло: он нашел своего человека. Фото хозяйки Елены.
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- Он у меня медийная личность, - улыбается хозяйка большого черного пса Елена.

И в этом она права. О Чегаре — как назвали тогда бродяжку волонтеры, было множество постов в соцсетях, в волонтерских группах и мессенджерах. Сначала с просьбами о помощи, поисками вариантов его спасения. О самой спасательной операции писала «Комсомолка» и показали сюжет по телевидению.

Начнем по порядку. Бродячего пса заприметили лыжники, катающиеся по льду Иркутского водохранилища. Увидев его один раз, стали приезжать туда уже с едой. Пес дичился и не подходил. Оно и не мудрено: он был истощен, на шее виднелись гнойные раны. Что ему пришлось пережить — неизвестно никому.

Таким Чегар был когда его нашли волонтеры. Фото предоставлено куратором пса, Светланой.

Таким Чегар был когда его нашли волонтеры. Фото предоставлено куратором пса, Светланой.

- У нас есть предположение, что пса привезли на мыс, привязали проволокой и оставили, - говорили тогда волонтеры. - Раны он получил когда пытался освободиться.

Конечно, узнать наверняка так было дело или нет - невозможно. Однако, новая хозяйка отмечает, что цепь у его новой будки вызывает у пса лишь желание спрятаться подальше. Натерпелся Чегар. Чтобы забрать его с «острова», а делать эту нужно было быстро: лед таял, скоро до пса было бы не добраться, волонтерам пришлось дать собаке снотворное. После были ветеринарные кабинеты, приют и нескончаемые передержки. Пес крупный, взять его себе не каждый решится.

Белая полоса черного пса

Но, черному опять повезло. За его судьбой с самого первого дня наблюдала Елена. А после, так случилось, что она переехала в частный дом и ей нужен был пес-охранник. Тут ей на глаза снова попался пост в соцсетях с фотографиями Чегара. Тут же она набрала номер его куратора (так волонтеры называют ответственного человека за пристрой животного — Прим.авт). Дело оставалось за малым — купить будку, обустроить ее. На цепи четвероногому все же пришлось посидеть, признается новоиспеченная хозяйка.

- Но недолго, пока привыкал ко мне, - говорит Елена. - Боялась, что он может сбежать и его снова будет ждать бродяжничество.

Сейчас пес свободно гуляет по двору. Его жизнь изменилась кардинально: теперь в ней есть любовь, забота и внимание.

Сфотографировать пса очень сложно. Ему хочется бегать и играть. Фото предоставлено Еленой.

Сфотографировать пса очень сложно. Ему хочется бегать и играть. Фото предоставлено Еленой.

- Балую его, - признается «мама» пса. - У меня есть какая то потребность восполнить те годы, что он скитался. Все время покупаю ему мясо. Раньше он на еду набрасывался. Что не вынесешь — миска будет чистой мгновенно. Сейчас кашу без мясного фарша он есть уже не будет.

Чегар — пес в самом расцвете сил — ему примерно лет 5-6. Однако, его мордочка уже поседела от пережитого. Но теперь у него новая светлая полоса: кров, еда и игры со своим человеком в догоняшки и даже прятки.

НА ЗАМЕТКУ

Если вы решили обзавестись преданным другом или хотите помочь приюту, звоните куратору по номеру 89086630922.

ИСТОЧНИК KP.RU

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