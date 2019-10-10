"Ребенок замахивался палкой на дворнягу при отце": сибиряки обсуждают издевательство над рожающей собакой

История о том, как в Братске дети тыкали палками рожающую собаку и щенков, активно обсуждается в интернете. Сибиряки удивляются жестокости ребят. Много откликов собрала заметка "Комсомолки", опубликованная накануне. Мы выбрали самые интересные.

"Это не дети виноваты, родителям надо заниматься воспитанием детей и проявлять любовь к окружающим - ведь эти дети так же будут относиться к ним, за этот поступок надо наказывать", - в комментариях к статье иркутяне активно выражают свое мнение о происходящем. - "Любовь к животным нужно прививать с года, как только ребенок начал ходить. Я видела, как ребенок с отцом прогуливался, а рядом ходила собака, так ребенок взял палку и замахивался на собаку".

Многие задаются вопросом, когда жестокость перестанут проявлять? И тут же им написали ответ: "Когда родители начнут обращать внимание на своих чад, а не на себя любимых. Ведь это будущая старость родителей. Что посеешь, то и пожнешь. Очень жаль, что дети проявляют агрессию на беззащитных животных".

Сибиряки призывают друг друга быть милосерднее: "Прошу Вас, не издевайтесь над животными. Лучшее - это быть добрее к животным, помочь при необходимости, и тогда Вы почувствуете себя счастливее". "Не обижайте животных. Они Вам ничего плохого не сделают, если Вы будете добры к ним и ко всему. Защищайте их и Вам воздастся".

Ну и, конечно, благодарят тех, кто защищал собаку и сейчас заботится о ней: "Спасибо неравнодушным людям Братска. Спасли. Помогли".

Поделиться своим мнением об этой истории предлагаем в комментариях к статье "Дети кидали в щенков камни и палки": над рожающей собакой и детенышами издевались в Братске".