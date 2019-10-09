"Дети кидали в щенков камни и палки": над рожающей собакой и детенышами издевались в Братске

И вновь жестокость к братьям нашим меньшим. На этот раз в Братске. В местном аккаунте bezdomyshi_bratsk в Инстаграм появилась запись о том, что рожающую собаку и ее щенков буквально затравили дети. Волонтеры выложили видео, как четвероногая лежит рядышком с тремя своими малышами и жалобно скулит.

"Эта собачка родила щенков прямо на дороге, ребятишки с общаги кидали палки и камни", - рассказывают в комментарии к посту. - "Собачка, как могла, защищала щенков, но в живых осталось трое: два мальчика и девочка. Папаша тоже охранял свою семью, черный, красивый кобель, но в руки не дался. Маму с детьми мы увезли на временное место, где их никто не будет дразнить, и кидать в них камни, но срочно ищем пристанище. Папу бы тоже забрать, может, кто откликнется приютить семью. Собачка очень умная".

Сибиряки начали оживленно обсуждать эту историю. Тем более, недавно на всю страну прогремели две истории о живодерстве. Напомним, в конце сентября в Стерлитамаке, что в Башкирии, дети якобы жестоко убили 10 щенков, засунув им в пасти петарды. А три дня назад всплыл факт, что в Екатеринбурге шестиклассники закопали, а потом достали и насмерть забили палками четырех щенят.

Так что тема на слуху. В комментариях к посту сибиряки стали яростно осуждать издевательство над щенками в Братске. "Комсомолка" решила разобраться в ситуации подробнее.

Итак, ужасающую картину, как дети собрались вокруг рожающей собаки, видели многие. Но волонтерам первой позвонила братчанка Лариса Бакиева. Женщина наблюдала за происходящим из окна квартиры в пятиэтажке, но выйти и помочь животному не могла, поскольку она инвалид.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/736816" frameborder="0"></iframe> Собака с тремя выжившими щенками после травли в Братске приходит в себя..Видео: bezdomyshi_bratsk.

- Увидела, что возле дороги лежит пес, вокруг толпятся дети, тыкают палками, - говорит Лариса. - Сначала думала, что собаку сбила машина, а потом разглядела, что она рожает. И так она, бедная, испугалась шума вокруг! Видимо, рожала в первый раз, не успела спрятаться, прямо на виду у всех легла. А тут еще дергают со всех сторон, тревожат. Она как давай метаться в ужасе! Видимо, одного щенка случайно сама раздавила. Трое щенят остались живыми.

Кто именно глумился над собакой, местные жители сказать затрудняются.

- В общежитии, конечно, есть дети, которые любят шалить, все крушить и ломать. Это буквально пара мальчишек из неблагополучных семей, маленькие - им даже 10 лет еще нет, - рассказывает Оксана Маямсина, работающая в магазине в здании общежития. - Но сомневаюсь, что они могли бы издеваться над животными. Наоборот, местные ребята всегда подкармливают собак и кошек и очень тяжело переживают, если с ними случается беда. Недавно пес подрал кошку, они так плакали! Может быть, это школьники с другого дома мучили животное, трудно сказать.

Как бы то ни было, главное, что сейчас собака в безопасности. Волонтеры поселили ее в отдельную будку, кормят три раза в день - все-таки молодой матери еще малышей растить, нужны силы. Может быть, скоро для нее найдутся новые хозяева и вместе со щенятами заберут домой - в уют и тепло.