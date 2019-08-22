Неделю голодала в канализации: в Иркутске спасли собаку, упавшую в открытый люк

Жалобный лай целую неделю доносился из канализационного люка в районе улицы Челябинская в Иркутске. То ли горожане не сразу поняли, откуда слышно тявкание, то ли просто не придавали этому значения... Только вот бедный пес все это время сидел под землей без еды и воды. Видимо, резвился поблизости, да и не заметил, как провалился. А выбраться без помощи человека невозможно, слишком уж глубоко. Приютился на бетонной плите, нависшей над потоком грязной воды, положил голову на лапы да и смирился с судьбой. Лишь изредка скулил - а вдруг кто-то придет на помощь?

И вот чудо свершилось. Кто-то из прохожих, наконец, сжалился над угодившей в ловушку собакой, и догадался позвонить в питомник К-9. Кинологи тут же поехали спасать четвероногого.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/727453" frameborder="0"></iframe> Спасение собаки, неделю просидевшей в канализационном люке в Иркутске..Видео: k9irk.

Таким его и застали: грязным, исхудалым, с печальными глазами. Алабай так измучился и обессилел в заточении, что не сразу поверил своему счастью. Глянул с тоской на спасителя, спустившегося в канализационный коллектор по приставной лестнице, и даже ухом не повел. Отчаялся...

Алабай со своим спасителем, кинологом питомника К-9. Фото: k9irk.

Кинолог Нурик Журабоев снимал все это на видео. И вот уже следующий кадр - пес с довольным видом стоит в машине питомника К-9. Вытащили! Пока алабай, скорее всего, будет жить в питомнике.

"Браво", "Спасибо, что спасли пса", "Герой", - пишут иркутяне в соцсетях. Может быть, кто-то из них заберет четвероногого домой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/727455" frameborder="0"></iframe> Собаку вытащил из канализации кинолог иркутского питомника К-9..Видео: k9irk.

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