Вытащила из-под колес и отнесла в лечебницу: иркутянка спасла попавшую под машину кошечку

- Почему люди бывают такими жестокими? - недоумевает иркутянка в соцсетях.

Она рассказала, что накануне в центре города, на улице Тимирязева, молодой человек на отечественном авто сбил маленькую кошечку, и даже не остановился. Но девушка пройти не смогла. Подбежала к малышке, осмотрела – дышит, жива! Она срочно повезла кроху в ветеринарную клинику. И вовремя, потому что несчастное животное сильно пострадало. Колеса машины раздробили кошке челюсть, сломали две лапки. К тому же, она была беременная.

- Надеюсь, у водителя проснется совесть, - говорит девушка. – Да, возможно, это бездомная кошка, и что? Ей теперь умирать?

Иркутян очень взволновала история о спасении кошки. Да и как не сочувствовать? Только посмотрите на фото, сделанном в веткабинете. Эта пушистая, черно-белая, зеленоглазая кошечка, наверное, когда-то была ухоженной и статной красавицей. Возможно, хозяевам она надоела, и ее просто выбросили на улицу… Густая шерсть перепачкалась и свалялась, язычок высунут наружу - челюсть-то сломана. В глазах - боль и тоска.

К счастью, хвостатую спасли. Кошечке буквально по крупицам собрали челюсть, скрепили скобками. Через 1,5 месяца их можно будет снимать, к тому времени все должно зажить. Питомцу ставят капельницы, уколы, кормят из шприца и говорят, что прогнозы благоприятные – кошка снова будет веселой и активной. Только вот котята, увы, родились мертвыми… Все-таки машина сильно проехалась по бедняжке.

Горожане наперебой предлагают помощь – кто-то готов скинуть деньги на лечение, кто-то – взять маленькую страдалицу к себе домой.

- Могу ухаживать за кошкой, есть ветеринарное образование, в декрете, как раз время позволяет, - пишет одна из местных жительниц в соцсетях. - На лекарства необходимо гораздо меньше, чем содержать в клинике.

Некоторые иркутяне засомневались - а существует ли эта кошечка в самом деле? Как бы то ни было, спасительница кошки изначально денег на лечение не просила. Сама ее полечила, а потом связалась с ветеринаром, которая откликнулась в соцсетях. Днем кошечку уже должны перевезти к ней, в новый дом. Хвостатая снова станет жить в тепле, уюте и заботе.

- Думаю все будет хорошо, пролечим, отмоем и будет красавица, - уверена спасительница кошки. - А самое главное, не окажется на улице никому не нужной.

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