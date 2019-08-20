2019-08-20T06:38:48+03:00
Дом. Семья

Вытащила из-под колес и отнесла в лечебницу: иркутянка спасла попавшую под машину кошечку

Хвостатой сделали операцию, а теперь ее приютит ветеринар
Любовь АРБАТСКАЯ
Поделиться:
Вытащила из-под колес и отнесла в лечебницу: иркутянка спасла попавшую под машину кошечку. Фото: группа "Подслушано Иркутск" в соцсетях.Вытащила из-под колес и отнесла в лечебницу: иркутянка спасла попавшую под машину кошечку. Фото: группа "Подслушано Иркутск" в соцсетях.
Изменить размер текста:

- Почему люди бывают такими жестокими? - недоумевает иркутянка в соцсетях.

Она рассказала, что накануне в центре города, на улице Тимирязева, молодой человек на отечественном авто сбил маленькую кошечку, и даже не остановился. Но девушка пройти не смогла. Подбежала к малышке, осмотрела – дышит, жива! Она срочно повезла кроху в ветеринарную клинику. И вовремя, потому что несчастное животное сильно пострадало. Колеса машины раздробили кошке челюсть, сломали две лапки. К тому же, она была беременная.

- Надеюсь, у водителя проснется совесть, - говорит девушка. – Да, возможно, это бездомная кошка, и что? Ей теперь умирать?

Иркутян очень взволновала история о спасении кошки. Да и как не сочувствовать? Только посмотрите на фото, сделанном в веткабинете. Эта пушистая, черно-белая, зеленоглазая кошечка, наверное, когда-то была ухоженной и статной красавицей. Возможно, хозяевам она надоела, и ее просто выбросили на улицу… Густая шерсть перепачкалась и свалялась, язычок высунут наружу - челюсть-то сломана. В глазах - боль и тоска.

К счастью, хвостатую спасли. Кошечке буквально по крупицам собрали челюсть, скрепили скобками. Через 1,5 месяца их можно будет снимать, к тому времени все должно зажить. Питомцу ставят капельницы, уколы, кормят из шприца и говорят, что прогнозы благоприятные – кошка снова будет веселой и активной. Только вот котята, увы, родились мертвыми… Все-таки машина сильно проехалась по бедняжке.

Горожане наперебой предлагают помощь – кто-то готов скинуть деньги на лечение, кто-то – взять маленькую страдалицу к себе домой.

- Могу ухаживать за кошкой, есть ветеринарное образование, в декрете, как раз время позволяет, - пишет одна из местных жительниц в соцсетях. - На лекарства необходимо гораздо меньше, чем содержать в клинике.

Некоторые иркутяне засомневались - а существует ли эта кошечка в самом деле? Как бы то ни было, спасительница кошки изначально денег на лечение не просила. Сама ее полечила, а потом связалась с ветеринаром, которая откликнулась в соцсетях. Днем кошечку уже должны перевезти к ней, в новый дом. Хвостатая снова станет жить в тепле, уюте и заботе.

- Думаю все будет хорошо, пролечим, отмоем и будет красавица, - уверена спасительница кошки. - А самое главное, не окажется на улице никому не нужной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Наказать живодера!": пьяный сибиряк выкинул собаку из окна пятого этажа

В соцсетях жители Братска негодуют, обсуждая очередную жестокость к животному (подробности)

Кролика жалко: сибиряк убил домашнего любимца на глазах у маленькой дочери

Он расправился с питомцем по кличке Зайчик назло жене, отругавшей его за пьянство (подробности)

Два года условно: осудили живодерку, выбросившую щенка с четвертого этажа

Пенсионерка из городка под Иркутском спокойно ушла с балкона, пока животное мучительно погибало на глазах у детей (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Щенячий патруль: Как миниатюрные служебные собаки МВД ищут бомбы в номерах президентов и королей
Покорить короля Испании во время осмотра его люкса, обескуражить пса Джорджа Буша-младшего и унюхать бомбу на Олимпиаде - все это по их лохматому плечу [фото, видео]
Новости 24
Иркутянин дал закурить, а в итоге лишился денег и мобильного
В Ангарске сотрудники Росгвардии поймали грабителя с забинтованной рукой
24 августа в Иркутске пройдет фестиваль русской культуры
Юный шахматист из Бурятии выиграл чемпионат мира по блицу
«Ангарскцемент» отпраздновал День строителя-2019
Там раздвигают булки: реклама кафе в Улан-Удэ возмутила горожан
Авария под Куйтуном: трое погибли, еще трое пострадали
Жительнице Братска предложили заработать на бирже, но теперь она должна банкам
В память о Владимире Срабионове в Бурятии создали клип с песней в его исполнении
На ремонт больницы в Новой Уде выделят 30 млн рублей
Иркутян приглашают проверить домашние тонометры
Стрельба в Иркутске: ночью 18 августа в ресторане ранили девушку и мужчину
Вырубка лесов в Усольском лесничестве привела к миграции зверей и птиц
Настоящий самец: лисица Боня из зоопарка в Листвянке оказалась лисом
Проезд по улице Цесовская Набережная в Иркутске будет ограничен
Фестиваль русской оперы в Иркутской области войдет в традицию
Крупнейшая в России и СНГ ферма по производству криптовалюты работает в Братске
20 августа в Иркутске состоится международный командный турнир по дзюдо
В Усольском районе из-за пьяного лихача пострадали пять человек
В Свердловском округе началось благоустройство парка инициативной молодежи
Подготовка к зиме в подтопленном Тулуне идет по графику
Полицейские в Усть-Куте задержали предполагаемого грабителя
В Черемхово напали на пожилую пару в собственном доме
В Иркутской области сезон охоты переносится из-за лесных пожаров
Сотрудники МЧС Бурятии спасли в лесу ягодника, который не мог передвигаться
Иркутянин получил шесть лет "строгача" за покушение на убийство
Самострой у Дома литераторов необходимо снести
Школе в Усть-Уде требуется капитальный ремонт