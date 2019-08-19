2019-08-19T14:27:19+03:00
Происшествия

"Наказать живодера!": пьяный сибиряк выкинул собаку из окна пятого этажа

В соцсетях жители Братска негодуют, обсуждая очередную жестокость к животному
Любовь АРБАТСКАЯ
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Собака, упав с высоты пятого этажа, погибла. Фото: incidentbratsk.Собака, упав с высоты пятого этажа, погибла. Фото: incidentbratsk.
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Увы, еще одна история о жестокости к братьям нашим меньшим. Жители Братска негодуют, обсуждая в соцсетях, как пьяный горожанин 17 августа выкинул собаку из окна своей квартиры на пятом этаже. Живодер сделал это на глазах у прохожих.

- Смотрите, пес еще дышит! - с надеждой воскликнули братчане, подбежав к несчастному животному, пролетевшему несколько метров. Они вызвали ветеринара. Но собака так сильно ударилась о землю, что, увы, умерла. Травмы оказались слишком серьезными.

А у ее хозяина даже сердце не дрогнуло. Он через пару минут выбрался из дома, но к погибшему домашнему питомцу даже не приблизился. Соседи пытались что-то сказать мужчине про собаку, надавить на совесть, но живодер в ответ лишь нагрубил. А потом равнодушно отправился в магазин - видимо, за очередной бутылкой горячительного.

Братчане, которые живут в том же доме, говорят, что он частенько уходил "в загул" и особо не заботился о собаке: она то много дней подряд одиноко бродила по улице, то скулила, надолго запертая в квартире. В соцсетях пишут, что очевидцы жестокости уже обратились в полицию. Однако в МУ МВД России "Братское" "Комсомолке" это пока не подтвердили, но и не опровергли. Очевидно, подробности выяснятся позже.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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