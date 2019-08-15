Кролика жалко: сибиряк убил домашнего любимца на глазах у маленькой дочери

- Отпусти кролика, изверг! - истошно кричала жительница маленького поселка Курумкан в Бурятии глубокой ночью. Ее муж схватил домашнего питомца и со всей силы избивал его кулаком по мордочке. Удар, второй, третий… Из носа у бедного пушистика полилась струя крови, черно-белая шкурка стала алой. Крохотный зверек пищал, извивался, дергал лапками, но, увы, никак не мог вырваться.

- Да в чем же кролик виноват! - заливалась слезами женщина. Она держала на руках маленькую дочку, та тоже ревела во весь голос. Говорить малышка толком не умеет, но уже понимает, что происходит что-то очень плохое: ее любимцу больно.

Перед этой жуткой сценой была другая. Пьяный глава семьи явился домой глубокой ночью, да еще и изрядно пьяным. Супруга, конечно, встретила его совсем не радостно. Поругала, поворчала, попросила не буянить, чтобы не будить детей. Он, конечно, не слушал, бранился во весь голос. Младшая дочка все-таки проснулась от криков родителей, мама взяла ее на ручки, чтоб она не плакала. Трое старших детей спали - хоть они не видели ужаса, который отец устроил на кухне. Он так сильно разозлился, что супруга полчаса подряд выговаривает ему за ночные похождения, что всей душой захотел насолить ей еще больше. И тут-то озверевшему мужчине попался под ногами любимец жены и детей, кролик по кличке Зайчик.

Как ни плакала, как ни умоляла женщина не убивать несчастного кролика, ее пьяный супруг только злорадно посмеивался. Крохотный пушистик и так уже истекал кровью, но мужчине все было мало. Он решил прикончить Зайчика. Взял складной ножик со стола и как воткнул в шею кролика… Тот затих.

- Убил! – ахнула жена. И в ужасе убежала с ребенком в другую комнату, закрылась. Пыталась успокоиться сама и утешить ревущую дочку. Кое-как заснули…

Мужчина к утру протрезвел и сообразил, что натворил. Тельце кролика выбросил на улицу, быстро вытер кровь с пола и ножа. Нет следов! Но вот незадача - домашние его теперь боялись, не подходили, не разговаривали с ним. Особенно пугалась дочка, видевшая, как отец расправился с ее милым Зайчиком.

- Что же делать, как загладить вину? – размышлял мужчина. И придумал: принес в дом нового питомца, кошку. Просил прощения. Но даже если семья забыла бы это зверство, то перед законом убийце кролика отвечать пришлось бы в любом случае.

Да он и не отпирался – во время следствия выложил все, как на духу, и в суде вину полностью признал.

- Алкоголь, проклятый, во всем виноват, - оправдывался в суде убийца Зайчика.

Но запоздалые раскаяния его уже не спасли. За расправу над зверьком ему дали три года и два месяца условно.

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