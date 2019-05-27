Два года условно: в Иркутской области осудили пенсионерку, выбросившую щенка с четвертого этажа

Жестокая пенсионерка из Усолья-Сибирского услышала приговор суда. За то, что она выбросила двухмесячного щенка с балкона на четвертом этаже, ей дали два года условно.

Напомним, эта история произошла в конце марта. Живодерка сначала пыталась просунуть голову щенка сквозь прутья, он громко визжал. Во дворе уже собрался народ - пытались образумить женщину. Но она была пьяна, и не хотела слушать никакие уговоры и мольбы. Рассердившись на несчастного щенка еще сильнее, она взяла его за заднюю лапу и выбросила с балкона. А потом, как ни в чем не бывало, ушла домой - продолжать застолье. Щенку пытались помочь, но он так сильно ударился о землю, что шансов выжить не было.

Весь этот ужас происходил на глазах у маленьких детей. Соседи обратились в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело за жестокое обращение с животными.

- По мнению суда, именно алкогольное опьянение стало причиной преступления, из-за спиртного женщина утратила самоконтроль и проявила агрессию к животному, - сообщает пресс-служба Усольского городского суда. - 56-летняя женщина полностью признала вину и раскаялась.

Сотрудники Усольского городского суда отметили, что это первое разбирательство по делу о жестоком обращении с животными в их практике.