2019-10-04T14:47:42+03:00
Дом. Семья

Живодеры расстреляли собаку из ружья на Байкале, но она выжила

Три пули прошли навылет, а одна застряла в бедре у дворняги
Любовь АРБАТСКАЯ
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Живодеры насквозь прострелили собаку из ружья на Байкале, но она выжила. Фото: mv__38 в инстаграме.Живодеры насквозь прострелили собаку из ружья на Байкале, но она выжила. Фото: mv__38 в инстаграме.
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- Смотрите, у дороги собака лежит, вся в крови - удивились иркутяне, приехавшие в Листвянку. - Да она ранена!

Остановились, вышли из машины. Но собака не давала к себе приблизиться, как зарычала! Еще бы, после такого потрясения она боялась всего. Беднягу насквозь прострелили из ружья. Аж четыре раза! Значит, в пса попали не случайно, а целились нарочно.

- И кому она помешала, чтобы так издеваться? – недоумевали иркутяне.

Погладили ее, пожалели, и дворняга оттаяла. Позволила погрузить себя в автомобиль. Задние лапы у нее перебиты, сама подняться не смогла бы. Ясно, что надо везти лохматого в ветеринарную клинику. Вокруг уже собрались жители Листвянки, переживали, подсказывали, куда лучше поехать.

Добровольцы доставили четвероного к ветеринарам. Раны зашили, сделали рентген. Оказалось, что три пули прошли навылет: продырявили легкое и ранили голову. Чудо, что собака вообще выжила! При этом еще одна пуля застряла у нее в бедре, раздробив таз. Скорее всего, теперь псу ампутируют заднюю лапу.

- Видимо, бродячих псов в Листвянке кто-то специально отстреливал из боевого оружия, - рассказывает в соцсетях ангарчанин Вадим Матвиенко, волонтер и основатель приюта «Жизнь dog», где теперь заботятся о раненом животном. - Собачку, кстати, назвали Ника. Теперь ей предстоит операция.

На лечение лохматого волонтеры собирают деньги. Неравнодушные сибиряки откликаются и уже отправляют, кто сколько может.

- Так страшно, слезы на глазах! – пишут пользователи соцсетей. – Верим, что все будет хорошо! Ника, живи!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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