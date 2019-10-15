2019-10-15T14:34:32+03:00
Дом. Семья

Родился ребенок и кошка стала лишней: беременная Муська две недели просидела на подоконнике в надежде, что ее пустят домой

Хвостатую приютили волонтеры из Иркутска, а теперь ей и котятам ищут новый дом [фото]
Любовь АРБАТСКАЯ
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Беременная кошка две недели просидела на подоконнике в надежде, что ее пустят домой.Беременная кошка две недели просидела на подоконнике в надежде, что ее пустят домой.
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Красивая, пушистая черно-белая кошечка сидит на подоконнике. Обычная картина? Увы, нет. Она не наблюдает из дома за жизнью на улице, как обычно любят делать четвероногие. Наоборот. Кошка, не отрываясь, смотрит с улицы в квартиру на первом этаже многоэтажки. Там раньше она жила, в уюте и тепле. А теперь хвостатую отделяет от родного дома толстое стекло, и все, что ей осталось - кусок матраса в углу подоконника и робкая надежда, что окно откроется и хозяева впустят ее обратно.

- Бедняжка просидела на подоконнике две недели, - рассказывает волонтер Елена Прадчук. - Девушка из того дома не выдержала, спросила жильцов квартиры, почему животное не пускают домой. Те ответили: "У нас родился второй ребенок, нам теперь не до кошки". А ведь и кошка в тот момент была беременная. Вот откуда такая жестокость?

Кошке с котятами ищут новый дом и любящих хозяев.

Кошке с котятами ищут новый дом и любящих хозяев.

Елена забрала хвостатую к себе домой. На следующий день четвероногая родила трех милейших котят. Хорошо, что не на улице... А чуть позже красавица "усыновила" еще троих малышей - подкидышей. Так что теперь кошка - счастливая мама шестерых пушистых комочков.

- Им так нужна забота и дом! - говорит волонтер. - Оставила бы у себя, но, увы, не могу - и так много домашних питомцев. Очень надеюсь, что скоро для котят и их мамы найдутся новые, любящие хозяева.

Хотите забрать кошечку - звоните.

Хотите забрать кошечку - звоните.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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