Спасение Серой шейки: утки улетели, а одинокий селезень может замерзнуть на пруду

Помните сказку и мультфильм "Серая шейка"? Маленькая уточка не смогла улететь на юг со своими сестрами и мамой, потому что вступилась за друга и лиса повредила ей крылышко. Птичка остается на озере совсем одна, а скоро морозы... Но друзья ее в беде не оставляют! Похожая история случилась и в Иркутском районе.

- С середины лета наблюдали на уточками в пруду, когда приезжали в садоводство, - рассказывает иркутянка Марина Арбатская. - Их было много, они плавали, резвились, люди их подкармливали. А осенью птицы стали стайками улетать в теплые края. Пруд опустел. Остался только один селезень. Он, кстати, изначально отличался от остальных - более крупный, упитанный. Ощущение, что домашний, и улетать никуда не собирается. Теперь мы очень переживаем за него - ведь скоро похолодает, озеро покроется льдом. Что с ним будет?

Фото: Марина АРБАТСКАЯ.

Сибиряки попытались выловить "серую шейку", чтобы передать в зоопарк, где ее уже ждут. Но это дело непростое - пруд глубокий, далеко не зайдешь. А сама птичка держится на расстоянии, хоть ее и прикармливают хлебушком.

- Может быть, не стоит запирать селезня в неволе, в клетке, а лучше оставить ее в дикой природе? - размышляют иркутяне.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/737872" frameborder="0"></iframe> Серая шейка: на пруду в Иркутском районе плавает одинокий селезень.Видео: Марина АРБАТСКАЯ.

Ситуацию прокомментировал специалист.

- В первую очередь, надо понаблюдать за селезнем, понять, способен ли он летать, нет ли у него серьезных травм, - комментирует ученый-орнитолог, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник НИИ биологии ИГУ, и.о. председателя Иркутского отделения Союза охраны птиц России Игорь Фефелов. - Если он не взлетает, то следует его передать ветеринарам на осмотр и лечение. Ну а если с птицей все в порядке, то, скорее всего, скоро она улетит на юг сама. На улице еще не слишком холодно, возможно, поэтому селезень и задержался в наших краях. Такие случаи - не редкость.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Живодеры насмерть забили щенков палками и железными прутьями в Иркутском районе

Волонтеры ищут хозяев для дворняжек, чудом выживших в бойне (подробности)