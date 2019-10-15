Живодеры насмерть забили щенков палками и железными прутьями в Иркутском районе
Свора веселых щенят любит прыгать и резвиться. Виляя хвостиком, каждый норовит ласково куснуть братьев или подбежать поближе к людям... Это собачье семейство недавно приютили в сторожке жители одного из садоводств под Иркутском. Подкармливали, играли с ними и искали им хозяев. Пока не случилась беда... Но обо всем по порядку.
Щенки, которых палками и железными прутьями забили живодеры под Иркутском.Видео: предоставлено волонтерами.
- Давно помогаю бездомным животным в нашем садоводстве, - рассказывает волонтер Анастасия. - Одного из этих забавных щенков мне принесли дети - нашли его брошенным в лесу. Откуда остальные? Бродячая собака летом ощенилась на чужом участке, его владельцы хотели выкинуть семейство, но мы с соседями пожалели их, поселили в сторожке на их участке. Такие доверчивые, забавные дворняги.
Одного успели пристроить в хорошие руки, а на долю остальных выпало несчастье. Ночью в субботу неизвестные залезли в сторожку и жестоко расправились с собаками.
- Заходим утром, а двое щенят лежат в крови, уже мертвые, - чуть не плача, рассказывает Анастасия. - Кто-то со всей силы бил их палками или железными трубами по телу, по головкам... Кто, зачем - ума не приложу.
Двум малышам повезло. Один отделался лишь испугом, возможно, живодеры его просто не заметили. Второму крепко досталось. Когда щенка нашли, он еле дышал и почти не двигался.
Каштанке тоже повезло - ее, видимо, не заметили, когда избивали других щенят. Фото: предоставлено волонтерами.
- Мордочка опухшая, дрожит, кровь течет, - с ужасом вспоминает волонтер. - Думали, что он не выживет. Но не теряли надежды, и, к счастью, выходили его. Сейчас кроха выздоравливает, но еще очень напуган.
Местные жители обратились в полицию. Но они боятся, что живодеры вернутся, чтобы добить выживших малышей. Дежурят возле сторожки по ночам. И очень надеются, что для четвероногих скоро найдется новый дом, где их будут любить и беречь.
Этому щенку, которого волонтеры подобрали уже после несчастья, тоже ищут новый дом. Фото: предоставлено волонтерами.
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ИСТОЧНИК KP.RU