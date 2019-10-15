Живодеры насмерть забили щенков палками и железными прутьями в Иркутском районе

Свора веселых щенят любит прыгать и резвиться. Виляя хвостиком, каждый норовит ласково куснуть братьев или подбежать поближе к людям... Это собачье семейство недавно приютили в сторожке жители одного из садоводств под Иркутском. Подкармливали, играли с ними и искали им хозяев. Пока не случилась беда... Но обо всем по порядку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/737841" frameborder="0"></iframe> Щенки, которых палками и железными прутьями забили живодеры под Иркутском.Видео: предоставлено волонтерами.

- Давно помогаю бездомным животным в нашем садоводстве, - рассказывает волонтер Анастасия. - Одного из этих забавных щенков мне принесли дети - нашли его брошенным в лесу. Откуда остальные? Бродячая собака летом ощенилась на чужом участке, его владельцы хотели выкинуть семейство, но мы с соседями пожалели их, поселили в сторожке на их участке. Такие доверчивые, забавные дворняги.

Одного успели пристроить в хорошие руки, а на долю остальных выпало несчастье. Ночью в субботу неизвестные залезли в сторожку и жестоко расправились с собаками.

- Заходим утром, а двое щенят лежат в крови, уже мертвые, - чуть не плача, рассказывает Анастасия. - Кто-то со всей силы бил их палками или железными трубами по телу, по головкам... Кто, зачем - ума не приложу.

Двум малышам повезло. Один отделался лишь испугом, возможно, живодеры его просто не заметили. Второму крепко досталось. Когда щенка нашли, он еле дышал и почти не двигался.

Каштанке тоже повезло - ее, видимо, не заметили, когда избивали других щенят. Фото: предоставлено волонтерами.

- Мордочка опухшая, дрожит, кровь течет, - с ужасом вспоминает волонтер. - Думали, что он не выживет. Но не теряли надежды, и, к счастью, выходили его. Сейчас кроха выздоравливает, но еще очень напуган.

Местные жители обратились в полицию. Но они боятся, что живодеры вернутся, чтобы добить выживших малышей. Дежурят возле сторожки по ночам. И очень надеются, что для четвероногих скоро найдется новый дом, где их будут любить и беречь.

Этому щенку, которого волонтеры подобрали уже после несчастья, тоже ищут новый дом. Фото: предоставлено волонтерами.

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