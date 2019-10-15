2019-10-15T10:10:00+03:00
Дом. Семья

Живодеры насмерть забили щенков палками и железными прутьями в Иркутском районе

Волонтеры ищут хозяев для дворняжек, чудом выживших в бойне [фото, видео]
Любовь АРБАТСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Этот лохматый чудом выжил после нападения живодеров. Фото: предоставлено волонтерами.Этот лохматый чудом выжил после нападения живодеров. Фото: предоставлено волонтерами.
Изменить размер текста:

Свора веселых щенят любит прыгать и резвиться. Виляя хвостиком, каждый норовит ласково куснуть братьев или подбежать поближе к людям... Это собачье семейство недавно приютили в сторожке жители одного из садоводств под Иркутском. Подкармливали, играли с ними и искали им хозяев. Пока не случилась беда... Но обо всем по порядку.

Щенки, которых палками и железными прутьями забили живодеры под Иркутском.Видео: предоставлено волонтерами.

- Давно помогаю бездомным животным в нашем садоводстве, - рассказывает волонтер Анастасия. - Одного из этих забавных щенков мне принесли дети - нашли его брошенным в лесу. Откуда остальные? Бродячая собака летом ощенилась на чужом участке, его владельцы хотели выкинуть семейство, но мы с соседями пожалели их, поселили в сторожке на их участке. Такие доверчивые, забавные дворняги.

Одного успели пристроить в хорошие руки, а на долю остальных выпало несчастье. Ночью в субботу неизвестные залезли в сторожку и жестоко расправились с собаками.

- Заходим утром, а двое щенят лежат в крови, уже мертвые, - чуть не плача, рассказывает Анастасия. - Кто-то со всей силы бил их палками или железными трубами по телу, по головкам... Кто, зачем - ума не приложу.

Двум малышам повезло. Один отделался лишь испугом, возможно, живодеры его просто не заметили. Второму крепко досталось. Когда щенка нашли, он еле дышал и почти не двигался.

Каштанке тоже повезло - ее, видимо, не заметили, когда избивали других щенят. Фото: предоставлено волонтерами.

Каштанке тоже повезло - ее, видимо, не заметили, когда избивали других щенят. Фото: предоставлено волонтерами.

- Мордочка опухшая, дрожит, кровь течет, - с ужасом вспоминает волонтер. - Думали, что он не выживет. Но не теряли надежды, и, к счастью, выходили его. Сейчас кроха выздоравливает, но еще очень напуган.

Местные жители обратились в полицию. Но они боятся, что живодеры вернутся, чтобы добить выживших малышей. Дежурят возле сторожки по ночам. И очень надеются, что для четвероногих скоро найдется новый дом, где их будут любить и беречь.

Этому щенку, которого волонтеры подобрали уже после несчастья, тоже ищут новый дом. Фото: предоставлено волонтерами.

Этому щенку, которого волонтеры подобрали уже после несчастья, тоже ищут новый дом. Фото: предоставлено волонтерами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Ребенок замахивался палкой на дворнягу при отце": сибиряки обсуждают издевательство над рожающей собакой

История о том, как дети тыкали палкой собаку и новорожденных детенышей, вызвала много откликов (подробности)

"Дети кидали в щенков камни и палки": над рожающей собакой и детенышами издевались в Братске

Один щенок, увы, погиб - собака случайно задавила его, уворачиваясь от издевательств (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Поиски 19-летней девушки из Мишелевки закончились трагедией
В Иркутске обнаружена стоматологическая клиника, которая работает без лицензии
МЧС предупреждает: мокрый снег и ветер ожидаются в Иркутской области 17 и 18 октября
Сибирячка взяла кредит и чуть не осталась на улице с двумя детьми
В Тулуне лишенный прав водитель Тойоты Раум насмерть сбил пешехода и скрылся
Больной туберкулезом сибиряк отказывался от госпитализации, лечиться его заставил суд
Успел уехать до соседнего двора: пьяный мужчина угнал автомобиль у студента из Иркутска
ИГУ выиграл грант на проект по строительству уникальной научной установки
Опустились на дно турнирной таблицы ВХЛ: ХК «Ермак» проиграл «Ладе»
Кредит по интернету не выдают: как жительница поселка под Ангарском потеряла 100 тысяч рублей
16 октября при покупке «Комсомолки» каждому читателю вкусный подарок
Встреча предпринимателей с руководством ФАС по Иркутской области состоится в бизнес-приемной ТПП Восточной Сибири 12 ноября
На носилках с Пика любви в Аршане: иркутянка сломала колено при спуске
Иркутяне отправились на первенство мира по дзюдо в Марокко
В Иркутске пройдет встреча с селекционером из США
Выставка комнатных цветов откроется в Иркутске
«Слата» обновляет формат супермаркета
Теперь убежать не получится: сибиряк получил год условно за побег с места аварии
В Иркутской области мотоциклист врезался в дерево и погиб
"Мы снимем порчу бесплатно": доверчивая сибирячка отдала мошенницам больше 100 тысяч рублей
Не смогли поделить миллион: дележка украденных средств закончилась убийством
Виталий Мутко высоко оценил ход работ по строительству домов в Черемхово для пострадавших от наводнения
Переведешь деньги – они вернутся в двойном размере: сибиряк попался на уловку мошенников при поиске работы
Пополняла свои карманы: жительница Бурятии присвоила почти 12 миллионов бюджетных рублей
Спалил собственный автомобиль: разбив подаренное авто, сибиряк облил его бензином