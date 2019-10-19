2019-10-19T07:57:09+03:00
Общество

"Худышечка какой, а сам стойкий и мужественный!": сибиряки сочувствуют 11-летнему школьнику, которого сбил лихач без прав

Приводим самые яркие комментарии читателей к статье "Комсомолки" про Максимку из Бурятии, выжившего после страшного ДТП
Любовь АРБАТСКАЯ
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"Худышечка какой, а сам стойкий и мужественный!": сибиряки сочувствуют 11-летнему школьнику, которого сбил лихач без прав. Фото: личный архив Ольги Галенко."Худышечка какой, а сам стойкий и мужественный!": сибиряки сочувствуют 11-летнему школьнику, которого сбил лихач без прав. Фото: личный архив Ольги Галенко.
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"Читаю и плачу, сил вам и терпения!" - такие душевные отклики появились к статье "Комсомолки" под названием «Мама, я хочу умереть»: учительница из Бурятии хочет наказать лихача, который сбил ее сына и остается на свободе.

Многих сибиряков не оставила равнодушными эта история. О чем она? Напомним. В мае 11-летний Максимка из небольшого бурятского села Новый Уоян угодил под колеса автомобиля. "Жигули" на скорости вылетели на тротуар, по которому мальчишка шел на встречу с другом. От страшного удара ребенок пролетел несколько метров, а упав, разбил голову. Итог - больничная койка, жуткие травмы и долгое, долгое лечение... Причем оказалось, что водитель был без прав. Возбуждено уголовное дело, но он до сих пор на свободе.

"Скорее бы поправился мальчик. Худышечка какой, а сам стойкий! И мужественный - столько операций и боли вытерпеть. От всей души желаю, чтобы скорее поправился! Маме - сил, здоровья, терпения", - сибиряки искренне сочувствуют парнишке и его маме. - "Какой смелый и сильный парень. Держись, герой!"

Многие готовы помочь семье и поддержать. Ведь впереди у Максимки - длительное восстановление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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