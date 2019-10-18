Думала усталость – оказалось, опухоль: мама двоих детей из Иркутска столкнулась с тяжелой болезнью

Иркутянке Татьяне Петровой – 40 лет. У нее двое чудесных детишек, любящий муж. Но наслаждаться семейной жизнью, работать, отдыхать она, увы, не может. Шесть лет назад страшная болезнь перевернула ее мир. Теперь сибирячка прикована к инвалидной коляске. Двигаться, ходить, да даже держать ложку в руках для нее – целая пытка. Что же с ней произошло?

Все случилось во время вторых родов Татьяны. Обычный наркоз, поставленный в позвоночник, неожиданно обернулся бедой. Сначала она и не подозревала, что все может быть серьезно. У женщины опухли руки, ноги и лицо, появилось онемение и слабость. Молодая мама подумала, что это обычная усталость после родов и мужественно терпела. Пила витамины. Но тревожные симптомы не проходили. Спустя четыре месяца самочувствие ухудшилось настолько, что иркутянка буквально валилась с ног. Медики сообщили: на месте введения наркоза появилась гигантская опухоль - менингиома.

- Мне говорили, что операция не поможет, жить осталось от силы полгода, - со слезами рассказывала Татьяна. - Я совсем слегла, руки и ноги не двигались, боль адская. Лежала, смотрела на детей, как младшая делает первые шаги, и плакала. Хорошо, что меня выручили коллеги. Благодаря им мои документы попали в Германию к известному профессору.

Опухоль сибирячке удалили в 2014 году. Казалось бы, все самое страшное позади, но нет... Мама двоих детей так и не смогла вернуться к привычной жизни. Мозг Татьяны словно не верит, что жуткой опухоли больше нет, и потому не работает, как прежде. Теперь женщине нужно заново учиться двигаться, вставать на ноги и делать первые нетвердые шаги после победы над серьезной болезнью. Пока она – инвалид 1 группы. А вся забота о семье лежит на плечах ее супруга.

Но, как рассказывается на сайте фонда «География добра» надежда на восстановление у иркутянки все-таки есть. Родные верят, что ей поможет реабилитация в одном из столичных медицинских центров. Да и сама Татьяна Петрова не падает духом. С удовольствием общается с родными, много улыбается и стараться шевелиться, хотя бы понемногу. Ведь самое главное - не сдаваться.

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