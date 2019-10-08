Прошла УЗИ - оказалось, рак: двухлетняя малышка из Иркутска борется со страшной болезнью

Эта милая кареглазая девчушка - не по годам сильная и мужественная. Соне Давыдовой из Иркутска - всего два годика, и полтора из них малышка борется со страшной болезнью. У нее - рак.

- Дочь родилась абсолютно здоровой, - рассказывает мама крошки Янина Давыдова. - Никаких тревожных симптомов не проявлялось. Проходили медосмотры, делали узи - все в порядке. Но, когда Сонечке было уже шесть месяцев, у нее вдруг начались странные выделения. Я заволновалась, скорее повезла кроху в больницу.

После осмотра гинеколог направила девочку на узи. Результат ошеломил: 7-сантиметровая опухоль пожирала полость малого таза. Росла она с огромной скоростью. Срочно на лечение!

Соня мужественно прошла курс химиотерапии, затем поехала с мамой на операцию в одну из клиник в Москве. Сложнейшая операция длилась 10 часов. Затем - снова химия и облучение. И еще две операции... Малышка за это время пережила огромный стресс. Стала нервной, часто плакала. Единственное, что ее сейчас радует - прогулки на свежем воздухе, когда отпускают из больничных палат.

Увы, за полтора года раковые клетки, атакующие маленькую девочку, полностью вырезать и уничтожить не удалось. Врачи из Санкт-Петербурга предложили лечение по особой методике - протонную терапию. Излучение воздействует только на опухоль, не задевая здоровые ткани и органы. Метод очень щадящий и эффективный.

Но такое лечение недешевое. Чтобы кроху поставили на ноги, требуется 2 491 208 рублей!

- Таких денег у меня нет, воспитываю Соню одна, - чуть не плачет Янина. - Пожалуйста, помогите спасти дочку!

На сайте Русфонда объявлен сбор. Поддержать семью может каждый.

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