Думала переутомление – оказалось, рак: мама двоих детей из Иркутска столкнулась со смертельной болезнью

Яркая, веселая, позитивная иркутянка Лилия Знаева жила счастливой жизнью. Воспитывала с любимым мужем двоих сыновей, работала юристом, в свободное время путешествовала, занималась спортом, радовалась каждому мгновению. Но в 32 года все изменилось. Она столкнулась с бедой.

- Летом 2017 года мы с друзьями активно отдыхали на Байкале, самочувствие было прекрасное, - вспоминает Лилия. - Только на ногах появились довольно большие синяки (раньше такого не было, это показалось странным). Через неделю вернулись в город, и тут со мной что-то стало происходить. Бешеное сердцебиение, общая слабость. Ноги не идут! Надо было приложить неимоверное усилие, чтоб их передвинуть или подняться по лестнице.

Встревожившись, женщина записалась к терапевту. А пока ждала назначенной даты приема, заметила еще несколько пугающих симптомов. На ноге вскочил фурункул, поднялась температура. Сходила в травмпункт, высыпание вскрыли, сказали, что ничего серьезного. А на следующий день – к терапевту.

- У вас переутомление, - сказал врач.

- От чего? Я в отпуске! С отдыха только приехала! – удивилась Лилия.

- От солнца, от жары... пейте зеленый чай и кофе, - назначили ей.

Тем не менее, она сдала анализы. Врачи, изучив результаты и осмотрев ногу пациентки, задали тревожный вопрос: «Не было ли онкологии у родственников?». Лилия буквально похолодела от ужаса. Сдала еще один анализ и отошла по делам. Через час – звонок от подруги, работающей в больнице.

- У тебя острый лейкоз, сегодня же ложишься в больницу, - быстро проговорила девушка.

- Это рак крови? – не поверила Лилия.

- Да…

- Это лечится? – спросила подругу с надеждой.

- Да…

Лилия заплакала и положила трубку. В тот же вечер она легла в палату.

Оказалось, что болезнь развивалась несколько лет. При этом женщина чувствовала себя хорошо. Обнаружить лейкоз на ранних стадиях можно, только если регулярно сдавать кровь…

И еще одна тяжелая новость настигла женщину. Выяснилось, что лечение длится не меньше 2,5 лет. Лилия была в ужасе. У нее ведь двое малышей – трех и пяти лет. Им нужна мама…

После пересадки костного мозга Лилия восстанавливается, гуляет, набирается сил. Фото: соцсети.

Но бороться с недугом нужно, ради них, ради малышей. Сколько бы времени это не заняло. Таблетки, химиотерапия, больничные палаты – все это стало повседневностью. Но женщина не падала духом. Верила, что справится. Улыбалась, шутила, оставалась красивой и позитивной, несмотря ни на что. Тем более, муж, родители, близкие друзья очень ее поддерживали. А неравнодушные люди помогали собрать деньги на лечение. Грустила она лишь из-за одного: что не рядом с детьми.

- Я пропустила дни рождения, их утренники в садике, Новый год, два Рождества, мы с сыночками не ездили на Байкал, не собирали грибы, не гуляли две осени по желтой листве, не катались на горках две зимы, - тоскует Лилия. - В каждом разговоре, пока я в больнице, звучало: «Мамочка мы тебя любим и очень скучаем!».

Но терпение вознаграждено. К счастью, сейчас у Лилии есть твердая уверенность в победе над недугом, и на то, что она снова каждый день станет проводить со своей семьей. Летом иркутянке сделали операцию – трансплантацию костного мозга в Санкт-Петербурге. И теперь у нее пожизненная ремиссия!

- Благодарю 25-летнего парня из Великобритании, моего донора, за подаренный шанс жить! – говорит Лилия.

Пока она все еще находится на лечении в северной столице. В свободное от процедур и осмотров время гуляет по городу, набирается сил. Верит в лучшее и с нетерпением ждет выписки, чтобы скорее вернуться домой, к любимому мужу и детям.