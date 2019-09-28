2019-09-28T15:56:54+03:00
Происшествия

Выживший: в Бурятии спасают мужчину, которого ударило током в 6 тысяч вольт

Он в тяжелом состоянии, предстоит как минимум еще 15 операций
Любовь АРБАТСКАЯ
Поделиться:
Выживший: в Бурятии спасают мужчину, которого ударило током в 6 тысяч вольтВыживший: в Бурятии спасают мужчину, которого ударило током в 6 тысяч вольтФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Получить удар током в шесть тысяч вольт и выжить - настоящее чудо. С жителем Бурятии в сентябре произошло именно это. После случившегося его срочно привезли в реанимацию БСМП.

- Помимо электротравмы II степени у него дополнительно обнаружили внутримозговые гематомы, возникшие после удара током и падения пострадавшего, - рассказывают в пресс-службе министерства здравоохранения Республики Бурятия.

Медики уже провели три сложные операции, впереди у пациента - еще как минимум 15. Он все еще находится в тяжелом состоянии, но уже сумел выразить искреннюю благодарность врачам и медсестрам.

- Я благодарен хирургам и медсестрам БСМП, - сказал мужчина. - Результат лечения зависит и от меня тоже. Всеми силами стремлюсь помогать докторам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Думала переутомление – оказалось, рак: мама двоих детей из Иркутска столкнулась со смертельной болезнью

34-летняя Лилия Знаева мужественно борется с лейкозом и знает, что победит (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Сниму порчу с унитазов": соцсети развеселило объявление мага-сантехника из Иркутска
Пенсионер в Бурятии погиб, защищая женщину от домогательств
Детская музыкальная школа горела в Бодайбо
Сибиряк на тракторе протаранил автомобиль с сотрудником ДПС
"Моя прелесть": в Бурятии носуха превратилась в Голлума из-за резинового мяча
Гороскоп на 28 сентября от бурятских лам: записываемся на курсы и узнаем новое
Сибирячка погибла в ДТП с двумя иномарками "Тойота Калдина" в Усольском районе
Полицейские нашли украденный у 10-летнего школьника телефон в Шелеховском районе
Появилось видео ДТП в Ангарске, в котором погибли три человека
Проезд по улице Польских Повстанцев ограничат на два дня в Иркутске
Цены на авиабилеты с начала года в Иркутске выросли на 69%, но в ближайшее время снизятся
Сергей Левченко: Благодаря вашему труду процветает Иркутская область
В Братске завершено благоустройство крупной придомовой территории
Юрия Козлова и Илью Сумарокова наградили почетными знаками Юрия Ножикова «Признание»
В Братске завершаются работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Кубок России по хоккею с мячом: «Байкал-Энергия» уступила кемеровскому «Кузбассу»
Тест по истории Иркутской области организовал Молодежный парламент
В ближайшее время на двух улицах Иркутска ограничат движение
Заказное убийство за 50 тысяч рублей: киллер найден в Тайшете через 13 лет
Иркутский футболист Роман Зобнин провел 100 матч за московский Спартак
Угнанный 16 лет назад в Подмосковье «Toyota Land Cruiser, нашли в Иркутске
Главаря банды "черных лесорубов" заключили под стражу в Осинском районе
Улан-удэнец заплатил штраф за преступление, которое совершил в детстве
Мошенники украли со счета пенсионерки около 60 тысяч рублей
Подробности пожара на Трактовой в Иркутске: горел железобетонный склад
Предполагаемый виновник ДТП в Ангарске, в котором погибли пассажирка и пешеходы, заключен под стражу
Пожар на Трактовой в Иркутске: видео, как горят склады, появилось в сети
ВХЛ: ангарский ХК «Ермак» на своем льду уступил «Нефтянику»