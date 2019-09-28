СЕГОДНЯ 15:56 2019-09-28T15:56:54+03:00

Выживший: в Бурятии спасают мужчину, которого ударило током в 6 тысяч вольт Фото: Алексей БУЛАТОВ

Он в тяжелом состоянии, предстоит как минимум еще 15 операций

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Получить удар током в шесть тысяч вольт и выжить - настоящее чудо. С жителем Бурятии в сентябре произошло именно это. После случившегося его срочно привезли в реанимацию БСМП.

- Помимо электротравмы II степени у него дополнительно обнаружили внутримозговые гематомы, возникшие после удара током и падения пострадавшего, - рассказывают в пресс-службе министерства здравоохранения Республики Бурятия.

Медики уже провели три сложные операции, впереди у пациента - еще как минимум 15. Он все еще находится в тяжелом состоянии, но уже сумел выразить искреннюю благодарность врачам и медсестрам.

- Я благодарен хирургам и медсестрам БСМП, - сказал мужчина. - Результат лечения зависит и от меня тоже. Всеми силами стремлюсь помогать докторам.

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ИСТОЧНИК KP.RU