Выживший: в Бурятии спасают мужчину, которого ударило током в 6 тысяч вольт
Получить удар током в шесть тысяч вольт и выжить - настоящее чудо. С жителем Бурятии в сентябре произошло именно это. После случившегося его срочно привезли в реанимацию БСМП.
- Помимо электротравмы II степени у него дополнительно обнаружили внутримозговые гематомы, возникшие после удара током и падения пострадавшего, - рассказывают в пресс-службе министерства здравоохранения Республики Бурятия.
Медики уже провели три сложные операции, впереди у пациента - еще как минимум 15. Он все еще находится в тяжелом состоянии, но уже сумел выразить искреннюю благодарность врачам и медсестрам.
- Я благодарен хирургам и медсестрам БСМП, - сказал мужчина. - Результат лечения зависит и от меня тоже. Всеми силами стремлюсь помогать докторам.
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ИСТОЧНИК KP.RU