Стрельбу из пистолета открыл водитель Ауди Q5 во время разборок на дороге в Иркутске

То, как на улице Красноярская, в Иркутске дорогу не поделили два автомобилиста, зафиксировал видеорегистратор одного из водителей. На кадрах видно, как владелец Ауди Q5 не предоставил преимущество другому автолюбителю. Тому это не понравилось, и поравнявшись с владельцем Ауди на светофоре, он во время словесной перепалки предложил ему свернуть на обочину, выйти из машин и поговорить. Однако этого не произошло. После еще нескольких крепких словечек в адрес друг друга, оба водителя тронулись, но проехали всего несколько десятков метров. Проехав перекресток, водитель Ауди решил обогнать оппонента, и резко дал по тормозам прямо перед ним. Владелец регистратора также остановился, вышел из салона и пошел выяснять отношения.

Однако разговора не получилось. Из немецкого кроссовера, вышел мужчина, и сразу наставил на оппонента травматический пистолет. Еще секунда, и он один раз выстрелил в воздух. Правда, забыл при этом переключить коробку передач на парковку. Авто медленно покатилось, «стрелок» быстро вернулся обратно в салон и нажав на педаль газа, скрылся. А автор видео, вернувшись домой, выложил ролик в соцсети, подписав, что собирается писать заявление в полицию.

- Водитель Ауди уже найден, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Это 34-летний местный житель. Оказалось, что во время дорожного конфликта, у него в машине находились жена и двое детей 5 и 2,5 лет. Водителя опросили и изъяли у него травматический пистолет, из которого он стрелял. Сейчас разыскивается второй автолюбитель.

К слову, оба водителя заявления в полицию еще не подавали. Чтобы избежать подобных ситуаций, инспекторы ГИБДД еще раз напоминают автомобилистам соблюдать правила дорожного движения, и уважительно относиться друг к другу.