2019-11-18T14:42:26+03:00
Происшествия

Повалили на землю и стали рвать: водитель из Усть-Кута отбил 10-летнего школьника от стаи агрессивных собак

Алексей Остертаг случайно увидел, как три бездомных пса кусают мальчишку, и бросился на помощь [фото]
Любовь АРБАТСКАЯ
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Водитель из Усть-Кута отбил 10-летнего школьника от стаи агрессивных собак. Фото: Виктор ГОРЕЛОВ.Водитель из Усть-Кута отбил 10-летнего школьника от стаи агрессивных собак. Фото: Виктор ГОРЕЛОВ.
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В северном Усть-Куте чуть не случилась трагедия: стая разъяренных собак едва не загрызла 10-летнего ученика. Даниил Зищук пошел в школу, где его мама работает поваром в столовой, чтобы потом вместе с ней отправиться в магазин за новыми ботинками. Раньше бездомные дворняги никогда на него не набрасывались, но на этот раз, увидев трех псов, он вдруг почувствовал – нападут. Прибавил шагу, собаки побежали следом. Окружили мальчишку, оскалив зубы…

- Коллеги услышали, что на улице собаки кусают ребенка, у меня сразу сердце дрогнуло: неужели это мой Даниил! – говорит его мама Нина Зищук. – Звоню ему, а в трубке лай и крики: «Мамочка, помоги!».

К счастью, на помощь парнишке в то же мгновение пришел местный водитель, 35-летний Алексей Остертаг.

10-летний Даниил теперь боится один выходить на улицу. Фото: семейный архив.

10-летний Даниил теперь боится один выходить на улицу. Фото: семейный архив.

- Я как раз вышел из магазина, тоже услышал, что ребенок кричит, собаки лают, - рассказывает сибиряк. – Огляделся и увидел, что свора повалила мальчишку на землю и давай втроем его терзать! Я подбежал, оттаскивал взбешенных дворняг, отпинывал их в стороны, а они никак не унимались. Так и норовили укусить парнишку! Поднял его на ноги и быстро повел в свой автомобиль. Отвез ребенка к маме, она вызвала скорую помощь.

Агрессивные собаки прокусили мальчишке ногу. Рана глубокая – врачи наложили ему два шва, прописали обезболивающее и, на всякий случай, курс уколов от бешенства.

- Даниилу на целую неделю запретили ходить, так что пока приходится носить его на руках, - рассказывает Нина. - Рана еще болит, кровоточит, поэтому начнем разрабатывать ногу не раньше, чем через несколько дней. Первое время, видимо, будем его везде провожать - после нападения псов сын боится оказаться на улице один, даже в соседнюю квартиру к бабушке сам не рискнет пойти. Кто знает, чем бы все закончилось, если бы не мужчина, который отбил Даниила у стаи собак. Сын упал так неудачно: на спину, лицом вверх, старался закрываться руками. И на улице было безлюдно, так что огромное спасибо нашему спасителю, который не прошел мимо.

- У меня тоже сын – и тоже школьник, так что оставить ребенка в беде я бы не смог, - говорит Алексей.

Прокушенная нога у Даниила все еще болит и кровоточит, ходить он пока не может. Фото: семейный архив.

Прокушенная нога у Даниила все еще болит и кровоточит, ходить он пока не может. Фото: семейный архив.

На его счету, кстати, это не первое доброе дело. «Комсомолка» недавно писала о том, как он приютил уточку, которая улетела из дома и неделю скиталась по городу. А потом вернул птицу хозяйке, случайно узнавшей ее в соцсетях.

- Но человека я спасал впервые, - улыбается герой.

Местные жители жалуются, что нападения бездомных собак в городе – увы, случай не редкий. Псы кусают и детей, и взрослых. После нападения агрессивных дворняг стали активно отлавливать.

- Но собак в нашем районе все еще очень много, - говорит Нина Зищук. – Некоторые бабушки из жалости прикармливают бродяжек, вот они и чувствуют себя «хозяевами» территории.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На отлов безнадзорных собак с 2020 года станут выделять больше денег

Уже со следующего года на отлов, лечение и стерилизацию уличных животных в нашем регионе планируют выделять больше денег. Все-таки цены на все постепенно растут, в том числе на корм и перевозку животных. Будет и еще одно новшество. Как рассказали в правительстве Иркутской области, сейчас отлов безнадзорных псов финансируется только из регионального бюджета, но в ближайшее время, вероятно, местные власти тоже смогут выделять на это деньги.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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