"То ребенка погрызут, то пенсионерку растерзают": сибиряки обсуждают историю со спасением школьника от стаи собак

История о том, как три бездомные собаки напали на 10-летнего школьника в Усть-Куте, повалили на землю и чуть не загрызли, вызвала у читателей бурные обсуждения. Водителя, который спас мальчишку, отбив его у стаи собак, все в голос благодарят и хвалят.

"Какой молодец Алексей! Счастья ему! Добрый и смелый человек, теперь таких мало", - пишут в комментариях к статье.

Напомним, уличные псы все-таки прокусили ребенку ногу, и пока что он не может ходить, нужно лечиться и восстанавливаться. А еще школьник очень боится теперь выходить на улицу один.

Читатели поделились в откликах подобными страшными случаями из своей жизни: "В Астрахани была такая же история, когда возвращалась с ребенком из детсада, окружила стая, ребенка прикрывала спиной. И если бы не мужчина, который проходил мимо и разогнал их - не знаю, чем бы это закончилось... До сих пор перед глазами разъяренная волчья пасть".

Или вот еще история: "Моего сына тоже покусала собака, когда ему было девять. Он боялся ходить один, когда видел собаку, весь дрожал и заикался. Мы завели щенка через год, крупной породы. Сейчас сыну 11 лет, он сам воспитывал собаку. И теперь он не боится собак".

Поговорили и о причинах: "Собаки тоже не берутся из ниоткуда. Бабули прикармливают уже выброшенных на улицу собак, либо тех, кто родился от ненужных псов", "Люди безответственно берут поиграть щенка, потом выкидывают". "Бездомные псы то ребенка погрызут, то пенсионерку растерзают. Пора всех уличных собак отловить и чипировать".

Пользователи интернета обсудили, что нужно ответственнее относиться к домашним животным. Отметили и то, говорить о добрых делах проще, чем самим открывать приюты для животных, прививать и стерилизовать бродячих псов: "Уход за собаками выдержит не каждый".

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