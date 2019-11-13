"Жалко денег на корм": хозяева вернули кошку в приют, потому что не хотели тратить на нее 1000 рублей в месяц

Маленькая, очень ласковая кошечка Флай полтора года живет в приюте под Иркутском. Несмотря на все ужасы, которые она пережила за свою небольшую жизнь в полтора года, пушистая кроха не озлобилась. Нет, наоборот, она обожает мурлыкать и нежиться на руках у людей. А ведь прошлым летом собственная хозяйка равнодушно выбросила зверюшку из окна.

- Кошечка упала с высоты третьего или четвертого этажа, но ей сильно повезло - она выжила, и даже обошлось без травм, - рассказывает руководитель приюта для кошек "Томасина" Анастасия Илдиз. - Вместе с ней из окна выкинули еще одну хвостатую, но, увы, она сломала позвоночник и погибла... А Флай добрые люди забрали и привезли к нам. Она здорова, правда, после пережитого стресса перестала расти - так и осталась миниатюрной. Мы боялись, что после такого страшного предательства кроха не сможет доверять людям, но спустя полгода она оттаяла, стала позволять, чтобы ее гладили. А сейчас такая ласковая, с рук не хочет слезать!

Для малышки Флай ищут новый дом. Фото: "Частный приют для кошек "Томасина" в соцсетях.

И вот на днях для пушистой красавицы, наконец, нашлись хозяева. Забрали ее домой, и вроде можно было порадоваться за Флай - теперь она живет в заботе и любви... Но спустя сутки кошку привезли обратно в приют.

- Сказали, что питомица заболела, и поэтому держать ее у себя не могут, - говорит Анастасия Илдиз. - Мы начали разбираться, что случилось, и были шокированы. Оказывается, новые хозяева кормили ее самым плохим, самым дешевым кормом, какой только можно найти. Вот у нее и случилось расстройство пищеварения. Они заявили, что жалко денег на корм, что не хотят "тратить на кошку тысячу рублей в месяц". Зачем забирали домой - непонятно...

Но даже после второго предательства Флай остается доброй, нежной и немного застенчивой. Кошечка по-прежнему мечтает обрести дом и надежных хозяев. Кстати, она стерилизована - можно смело забирать к себе.

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