2019-11-08T12:21:37+03:00
Дом. Семья

Африканские львы Лада и Симба проводят "медовый месяц", готовясь к сибирской зиме

Хищники недавно поселились вместе [фото, видео]
Любовь АРБАТСКАЯ
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Большие «кошки», оказавшись в одном вольере, сразу подружились.Большие «кошки», оказавшись в одном вольере, сразу подружились.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Эта зима точно не будет холодной для парочки африканских львов из питомника К-9. Симпатяги Лада и Симба проживают длинный «медовый месяц» - они впервые поселились в одном вольере и это им очень по душе.

Львы впервые будут зимовать вместе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Львы впервые будут зимовать вместе.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Львица Лада у нас появилась два с половиной года назад, - рассказывает директор питомника Вячеслав Славин. - Мы спасли ее от усыпления на гастролях в цирке в Братске. У хищницы плохо видел один глаз, выступать она больше не могла. Так мы ее забрали к себе, вылечили, выходили. Вот какая красавица выросла!

Ну а Симба - новичок. Лев переехал в питомник год назад совсем еще малышом. И его прошлое совсем нерадостное. Как оказалось, «котенка» сначала выиграли в карты в поселке Смоленщина под Иркутском, а потом бросили в клетке одного, мерзнуть и голодать. Сотрудники питомника забрали животное на передержку. Но хозяин так и не объявился, так что царь зверей остался в К-9 насовсем.

Вот такой красавец-Симба живет в питомнике К-9. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вот такой красавец-Симба живет в питомнике К-9.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

И его подруга Лада - львица, что надо! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

И его подруга Лада - львица, что надо!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сначала Лада и Симба жили в соседних вольерах, с любопытством поглядывали друг на друга издалека.И как же обрадовались, когда, наконец,оказались в одной клетке. Лев теперь глаз не сводит с симпатичной хищницы - любуется, осторожно вылизывает драгоценную вторую половинку.

Вместе львам живется уютнее и веселее. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вместе львам живется уютнее и веселее.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Эту зиму они впервые проведут вдвоем, - рассказывает Вячеслав Славин. - Вместе веселее! Да и в паре дикие звери всегда живут дольше. Людей они к себе особо не подпускают, доверяют только мне. Иногда даже забавно сердятся, если кому-то из них уделяю больше внимания.

Пока что сладкую парочку разместили в клетке в конюшне, в тепле и комфорте, но в планах – сделать для новобрачных просторный уютный вольер. А там, глядишь, и малыши-львята появятся.

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Парочка африканских львов готовятся к сибирской зиме.Видео: Юлия ПЫХАЛОВА.

ИСТОЧНИК KP.RU

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