Кот-манул всех обманул: краснокнижный зверь прятался в траве в Байкальском заповеднике

Вот так красавец в Байкальском заповеднике! Огромный, пушистый и очень милый кот-манул не спеша прогуливался по Алтачейскому заказнику в Бурятии. Думал, никто его не заметит, а не вышло. Внимательный участковый госинспектор как раз осматривал территорию и увидел, что в сухой траве копошится зверь. Манул, в самом деле?! Да ну, быть не может. Это очень редкое животное, в этих краях чудо-кота не видели уже целых два года.

- Сначала подумал, что степная лисица, корсак, - улыбается участковый государственный инспектор Сергей Красиков. - Но слишком короткие ноги и необычный окрас не оставили сомнений. Манул! Спрятался от людей в траве и притих. Но я пошел за ним следом. И как только зверь выглянул, я сразу его сфотографировал! Эту встречу я ждал несколько лет.

Дело в том, что манул - представитель семейства кошачьих, занесенный в Красную книгу России. Таких красавцев в дикой природе осталось очень мало, так что встретить их - действительно, огромная удача.

- В Алтачейском заказнике за последние годы манула видели всего пару раз - в 2017 и 2016 году, – говорит заместитель директора Алексей Китаев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Медведица Маня и маламут Барон крутят любовь на берегу Байкала

Звери два года живут в одном вольере, спят в обнимку и играют дни напролет (подробности)

Уточку, которая неделю скиталась по сибирскому городку, хозяева нашли благодаря соцсетям

Они уже и не надеялись, что птица вернется домой (подробности)