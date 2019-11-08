2019-11-08T06:29:48+03:00
Дом. Семья

Кот-манул всех обманул: краснокнижный зверь прятался в траве в Байкальском заповеднике

Лесного красавца успели сфотографировать
Любовь АРБАТСКАЯ
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Кот-манул всех обманул: краснокнижный зверь прятался в траве в Байкальском заповеднике. Фото: Байкальский государственный природный биосферный заповедник.Кот-манул всех обманул: краснокнижный зверь прятался в траве в Байкальском заповеднике. Фото: Байкальский государственный природный биосферный заповедник.
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Вот так красавец в Байкальском заповеднике! Огромный, пушистый и очень милый кот-манул не спеша прогуливался по Алтачейскому заказнику в Бурятии. Думал, никто его не заметит, а не вышло. Внимательный участковый госинспектор как раз осматривал территорию и увидел, что в сухой траве копошится зверь. Манул, в самом деле?! Да ну, быть не может. Это очень редкое животное, в этих краях чудо-кота не видели уже целых два года.

- Сначала подумал, что степная лисица, корсак, - улыбается участковый государственный инспектор Сергей Красиков. - Но слишком короткие ноги и необычный окрас не оставили сомнений. Манул! Спрятался от людей в траве и притих. Но я пошел за ним следом. И как только зверь выглянул, я сразу его сфотографировал! Эту встречу я ждал несколько лет.

Дело в том, что манул - представитель семейства кошачьих, занесенный в Красную книгу России. Таких красавцев в дикой природе осталось очень мало, так что встретить их - действительно, огромная удача.

- В Алтачейском заказнике за последние годы манула видели всего пару раз - в 2017 и 2016 году, – говорит заместитель директора Алексей Китаев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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